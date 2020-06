D´Artigues y Merino renuncian a Conapred por visión de AMLO

Tras la semana que puso de cabeza al Consejo Nacional contra la Discriminación (Conapred), hoy renunciaron dos de sus integrantes de la Asamblea Consultiva de este organismo: Katía D´Artigues y Mauricio Merino.

Sus argumentos fueron claros. "No coincido con la visión presidencial de recortar presupuesto en el tema de discriminación cuando destinar recursos a la protección de derechos es una inversión y no un gasto... He visto cómo ha desmantelado Conadis (Consejo Nacional para la Inclusión de las personas con Discapacidad) pieza a pieza hasta volverlo inoperante... Sí veo surgir al país de un solo hombre que ejerce el poder", expuso D´Artigues en su carta de renuncia.

Con cariño, convicción y compromiso he trabajado para @CONAPRED durante los 10 últimos años de manera honoraria. Pero hoy presento mi renuncia a la Asamblea Consultiva.#ConapredSíImporta

Y la liga con un pdf accesible para lectores de pantalla: https://t.co/sWUoRFUanT pic.twitter.com/IrBwJzZeTQ — Katia D'Artigues (@kdartigues) June 19, 2020

"Lo que está pasando es inaceptable e incongruente", declaró en entrevista con radio Fórmula, "lo que estamos viviendo no es solo un pleito por la furia de un presidente contra una funcionaria o un cómico... sino que es algo más profundo" y señaló que el presidente López Obrador está desmantelando organismos que defienden minorías y precisó que su renuncia es resultado de una convicción política.

La Silla Rota reportó a detalle lo sucedido en Conapred, como consecuencia de un foro sobre discriminación al que fue invitado el youtuber Chumel Torres que, en 2019, criticó al hijo menor del mandatario, lo que causó reacciones de Beatriz Gutiérrez Muller y del propio López Obrador, razón por la que renunció la titular del consejo, Mónica Maccise. El presidente dijo esta mañana que analiza que la nueva titular sea una mujer indígena.

D´Artigues también señaló en su renuncia, "he visto cómo este gobierno que se prometió progresista y por ello asumimos que abrazaría con más fuerza estas causas, nos ha abandonado" y subrayó que algunos de los funcionarios de la actual administración les apoyó, pero cuando fueron oposición. Y reiteró que mantendrá la misma lucha por los derechos humanos como activista sin partido.

La Silla Rota tuvo acceso a la renuncia que hizo Merino, vía e-mail, en una carta de tres párrafos. "El día de ayer, jueves 18 de junio, le comuniqué a los demás integrantes de este Consejo mi decisión de separarme del grupo, en razón de las declaraciones y las decisiones del Presidente de la República en relación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuya Asamblea Consultiva presidí durante seis años y en la que he participado por más de una década", expuso.

Disiento totalmente de las afirmaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal respecto ese órgano del Estado mexicano y considero, además, que los cursos de acción anunciados contradicen los contenidos del Programa Nacional en el que hemos colaborado con tanto esmero y tan sincera convicción. Añado mi respeto y mi admiración por el trabajo que hace Alejandro Encinas y su equipo de trabajo. Lamento muchísimo que estos hechos no me permitan mantener mi colaboración con ese grupo en particular

"Les saludo con afecto y les suplico que, de aquí en adelante, eliminen mis contactos como integrante del Consejo Asesor", informó. También renunció al consejo asesor del programa nacional de Derechos Humanos de Segob.

(María José Pardo)