D’Artigues, Merino y Tamés renuncian a Conapred por visión de AMLO

Disiento totalmente de las afirmaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal respecto ese órgano del Estado mexicano y considero, además, que los cursos de acción anunciados contradicen los contenidos del Programa Nacional en el que hemos colaborado con tanto esmero y tan sincera convicción. Añado mi respeto y mi admiración por el trabajo que hace Alejandro Encinas y su equipo de trabajo. Lamento muchísimo que estos hechos no me permitan mantener mi colaboración con ese grupo en particular