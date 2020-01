“Daremos nuestra palabra en Palacio Nacional”: Javier Sicilia

La caminata por "la verdad, la justicia y la paz", que encabezará Javier Sicilia Zardain, partirá de Cuernavaca en 23 de enero para llegar a Palacio Nacional el 26 de enero en busca de diálogo con Andres Manuel López Obrador, presidente de la república.

En entrevista exclusiva para La Silla Rota, el considerado líder de Movimiento por La Paz con Justicia detalló que ante el incumplimiento de acuerdos por parte del actual presidente decidieron salir a las calles para obligar a AMLO a sensibilizarse y cumplir con la agenda de víctimas.

La caminata saldrá de la Paloma de La Paz rumbo a la Ciudad de México, realizará una escala en el pueblo de Coajomulco, para seguir su camino a capital y arribar el 25 de enero acampar en una zona segura y llegar frente a Palacio Nacional al siguiente día.

El poeta y escritor, puntualizó que esta acción “no será una marcha, será una caminata, la marcha tiene connotaciones velicas y no queremos asumir todo aquello que se preste a que sea una cosa en contra queremos evitarla, para que el mensaje sea entendido y esperemos que el presidente nos reciba”.

Indicó que aún se afinan aspectos logísticos pero lo que han determinado es llegar a Palacio Nacional en domingo para evitar cualquier tipo de conflictos y que todas las personas que se quieran sumar tengan esa posibilidad.

El objetivo de la caminata es “llegar a la casa del presiente, que es la casa del pueblo que es la casa de todos, con una agenda que no sabemos porque le dio la espalda que es la agenda de Verdad Justicia y Paz”, dijo.

Consideró que una de las evidencias de que AMLO abandonó la agenda de víctimas “es que tan solo en el primer año de su gobierno ha constado 40 mil personas asesinadas” y la necesidad de su administración de disfrazar las cifras de personas desaparecidas.

“Las cifras que nos dan ahora de personas desaparecidas que ocurrieron en administraciones pasadas desde Calderón (Felipe Calderon Hinojosa) Peña Nieto (Enrique Peña Nieto) y ahora (AMLO), que es de 53 mil, aunque, algunas organizaciones hablan de 70 mil desaparecidos y creemos que esto tiene que ver con que no asumió esa agenda para crear una política de estado basada en la Verdad y la Justica”, añadió.

Indicó que esta agenda de victimas “ha quedado abandonada y se ha puesto énfasis en una agenda de seguridad que todavía no queda clara, muy imprecisa y que tiene que ver con la Guardia Nacional y creemos que esto no está funcionando”.

En los próximos días ofrecerán una conferencia de prensa en donde se darán mayores detalles sobre la logística y se enviara un mensaje político.

Con fuerza avanzará la primera caminata en la 4T por la paz, la seguridad y la justicia

Después de que anunciaste esta caminata, en la tercera carta, AMLO advirtió que no dialogará contigo y nos muestra voluntad política, ¿Que esperan para ese día?

JSZ: Yo creo que el presidente ha tenido tiempo de sopesar sus palabras, yo mandé otra carta, a los que no entendieron, con una posdata al presidente diciendo nadie es su enemigo y nadie lo quiere sentar en el banquillo de los acusados y esperemos que nos reciba, esto no es un asunto de mi persona, yo no cuento, es un asunto de una agenda y de lo que llevamos de nuestra palabra.

¿Si no los reciben, se contempla un plantón indefinido en Palacio?

JSZ: No, no. Esperemos que nos reciba daremos nuestra palabra en Palacio Nacional.

Hay muchas expectativas sobre esta caminata. ¿Qué le dices a las personas que no están seguras de participar, a quienes no se han pronunciado, a quienes ya lo hicieron por no participar y quienes ya dijeron que si caminaran?

JSZ: Hay que participar, es un asunto de todos: la seguridad, la paz y la justicia es un asunto de todos y están invitados todos los que quieran contribuir a esa paz, seguridad y justicia, no están invitados quienes quieran polarizar, gente que traiga un asunto de odio, tampoco están invitados los partidos políticos, les pedimos que empujen esta agenda donde los corresponde en los asuntos legislativos. Esta es una caminata ciudadana para buscar que el presiente asuma esta agenda.

Este caminar hacia Ciudad de México es un llamado, no solo al presidente, es un llamado a todos los gobernadores, presidentes municipales y a todo el país entero para tomar cartas en este asunto que nos compete a todos para alcanzar una nación en paz, justa, digna y con una luz sobre la verdad.

¿Por qué Morelos es nuevamente es el epicentro?

JSZ: Lo que ocurre en Morelos es gravísimo, es el tercer estado más pequeño de la republica sin embargo proporcionalmente tiene los índices de criminalidad de la altura de Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, esto es la muestra de que ni el gobierno del estado ni los gobiernos municipales están a la altura de una vida política y de una seguridad ciudadana y una justicia.

¿Qué llamado le hace al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo?

JSZ: Yo he hablado cuatro veces con el gobernador, cuatro veces con José Manuel Sanz (jefe de la gubernatura) les hemos hablado claramente sobre este asunto pero parece que no tienen ninguna dimensión política, no tienen ninguna claridad frente a la emergencia y la tragedia humanitaria que se está viviendo en este estado, si realmente tuvieran la voluntad abrirían la agenda y la pondrían como prioridad de la nación y si no, bueno, si no están a la altura que se vayan, siempre hay esa posibilidad.

¿Esta falta de claridad es una condena para el estado?

JSZ: Lo estamos viendo, hemos pasado de un gobierno de perverso como fue el gobierno de Graco Ramírez (exgobernador de Morelos) y corrutos terribles a un gobierno de ineptos y con elementos también de corrupción, los resultados son tan graves como los que tuvimos con los corrutos y perversos.

Todas estas denostaciones que se han emprendido en tu contra ¿te debilitan?

JSZ: No, son justamente guerra sucia, difamaciones, obscuridad, que no tiene capacidad de nada.

¿Te sientes fuerte al emprender esta caminata?

La fuerza moral es absoluta, la verdad y la fuerza moral han estado siempre de este lado.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que durante el gobierno panista de Felipe Calderón exhibió el fracaso de la estrategia de seguridad llamada Guerra contra el Narco, informó que, hasta el momento, ha confirmado su participación la familia LeBarón, algunos colectivos de víctimas, diversas organizaciones civiles y poetas.