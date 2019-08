Dará AMLO fondo de 222 mdp a atletas tras Panamericanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el tercer lugar que consiguió México en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y hasta terminó con una medalla dorada.

A su vez, la directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, calificó como histórico el resultado de México en los Juegos, mientras el presidente López Obrador garantizó el apoyo económico para deportistas y entrenadores.

En la conferencia matutina, Guevara presentó un balance de la justa panamericana, en la que México obtuvo 136 medallas (37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce), agradeció el respaldo del gobierno federal y entregó a López Obrador una medalla y una figura conmemorativa.

Por su parte, el mandatario anunció que el próximo jueves todos los atletas comenzarán a recibir sus 240 mil pesos del año, a razón de 20 mil por mes, más 40 mil a quienes ganaron oro, 35 mil a plata y 25 mil a bronce. Al programa fueron agregados los entrenadores, con los mimos 20 mil por mes.

López Obrador explicó que el monto total será de 220 millones de pesos, de los cuales 120 serán de la subasta de la casa del empresario Zhenli Ye Gon y otros bienes, y los otros 100 provendrán de un fondo especial para deportistas.

“La Tesorería de la Federación va a elaborar los cheques para entregarlos a partir del jueves”, aseguró.

“Celebrar el triunfo de la selección de atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos fue una participación destacadísima que nos llega de orgullo”, lanzó el mandatario mexicano.

AVANZA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que hasta ahora se tienen registrados 905 mil jóvenes aprendices y 18 mil tutores que enseñan oficios en 157 mil 321 centros de trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En conferencia de prensa y al conmemorar el Día Internacional de la Juventud, refirió que el programa ha abarcado 96 por ciento de los municipios del país, y que de los jóvenes aprendices 58 por ciento son mujeres, y es en Chiapas donde hay más jóvenes registrados, con 140 mil 613.

Agregó que en los ocho meses que lleva a cabo este programa se han eliminado estigmas con los jóvenes que no estudian ni trabajan y ha sido un semillero de talento.

A su vez, el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago Rodríguez, destacó la inversión de más de 311 mil 308 millones de pesos que se ha destinado a los programas inclusivos para jóvenes.

REVOCACIÓN DE MANDATO

El presidente López Obrador comentó que, en materia legislativa, en el Congreso falta que se apruebe la cancelación de los fueros, así como la revocación de mandato, para que el titular del Ejecutivo federal pueda ser removido “si así lo decide el pueblo”.

“No están los legisladores resolviendo este tema, ellos deberían, con todo respeto, hace falta trabajar más, es mucho tiempo el periodo extraordinario en el que no se legisla y no se trabaja porque hay pendientes y nos falta por ejemplo la aprobación para que no haya defraudación fiscal con facturas falsas”, reclamó.

LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, destacó que en la semana del 3 al 9 de agosto el organismo atendió 352 denuncias realizadas por la app Litro por Litro.

El funcionario explicó que se realizaron 281 visitas a estaciones de servicio de combustibles, de las cuales cuatro se negaron a la revisión y en 21 se detectaron irregularidades, donde se inmovilizaron 30 mangueras/bombas.

Agregó que la app registró dos mil descargas adicionales, con lo que suman ya 87 mil 160 descargas de la aplicación para precios de combustibles en el país.

En su reporte Quién es Quién en los Precios de los combustibles, destacó que el precio más alto en gasolina Regular se encontró en Sinaloa con 21.34 pesos por litro, mientras que el más bajo lo tuvo Tabasco con 17.69 pesos por litro.

En el caso de la gasolina Premium, Guanajuato registró el precio más elevado a la venta en 23.09 pesos por litro, en tanto que Veracruz tuvo el más económico en 18.89 pesos; mientras que el Diésel se vendió más caro en Nuevo León en 21.96 pesos y más barato en Tabasco en 19.28 pesos por litro.

Por su parte, el Gas LP tuvo el precio más alto en La paz, Baja California, en 10.69 pesos por litro en venta por tanque estacionario y el más bajo se encontró en Santiago Miahuatlán, Puebla en 6.79 pesos por litro.

Para la venta por cilindro, el precio más alto fue para Los Cabos, Baja California en 20.30 pesos por kilo y el más económico en Tarímbaro, Michoacán en 13.56 pesos por kilo.

En la venta de Gas LP se realizaron 30 visitas de verificación, de las cuales siete tuvieron infracción, así como se revisaron 26 vehículos, 31 autotanques y 31 lotes de cilindros equivalentes a 188 piezas, de las que sólo 20 tuvieron fallas.