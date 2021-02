Dar o no “El Grito”… mejor el pozole en pequeños grupos

“Ponte el sombrero de charro para tomarnos una foto”, le dijo Angélica a su prima, al fondo se escuchaba música de mariachi que provenía de la televisión. En la mesa estaba toda la familia que ya saboreaba los pambazos rellenos de papa con chorizo, el pozole rojo calientito y listo para que lo comieran, por supuesto acompañado de tostadas, limones, orégano, chile piquín, rábanos y lechuga.

Así fue el pasado 15 de septiembre para esta familia de la Ciudad de México, cuando la covid-19 no existía y la gente podía reunirse a celebrar sin preocuparse por poner en riesgo a sus seres queridos.

Si el coronavirus nos robó en todos estos meses muchos cumpleaños, bodas, graduaciones, aniversarios y el Día de las Madres, probablemente debimos pensar que también nos quitaría la posibilidad de festejar el Día de la Independencia.

En años pasados, las calles se pintaban de verde, blanco y rojo. Era común ver en las esquinas, en los parques y hasta afuera de los supermercados a comerciantes que con un puesto fijo o movible ofrecían diversos productos para la celebración.

Banderas, papel picado, cornetas, matracas, collares, trenzas y hasta bigotes postizos se podían encontrar en estos puestos desde mediados de agosto, pero este año fue diferente. El gobierno capitalino permitió a los bandereros empezar a vender sus productos del 2 al 7 de septiembre, aunque incluso en esas dos semanas no se vio a muchos de ellos.

Este año, los adornos tricolores no tuvieron un espacio en los hogares ni en establecimientos como restaurantes o plazas comerciales.

NO ES TIEMPO PARA FIESTAS

“La covid-19 nos robó la libertad durante estos meses y también la independencia o la posibilidad de celebrarla”, comentó Angélica, quien este año no pasará esta fecha con su familia, cada quién lo hará en su casa para evitar el peligro de contagios.

La plancha del Zócalo capitalino no lucirá atiborrado porque El Grito de Independencia será sin gente, una nueva versión de este evento que sirve para recordar a los héroes que nos dieron patria, como se dice generalmente.

¿Cómo se recomienda celebrar? Esta semana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo el llamado a no congregarse, incluso “tampoco en casa, la famosa reunión de pozole para ver el Grito, mejor no, mejor el pozole en pequeños grupos”.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a la población a no acudir a las plazas públicas porque no habrá eventos y resaltó que todavía no es tiempo de hacer fiestas.

La de este 15 de septiembre será una celebración distinta del Día de la Independencia y pone en duda qué sucederá con otras festividades que se aproximan. Estamos a poco más de tres meses de Navidad y Año Nuevo, que seguramente tampoco se podrán festejar como siempre, pero mientras haya salud, ya después habrá otro momento para celebrar.

