Dar atención médica a mexicanos sin seguridad costaría 792 mil mdp, calculan

Para brindar atención médica a toda la población sin seguridad del país, como se planea hacer en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), costaría 792 mil 620 millones de pesos que equivale a 3.2% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigación Presupuestaria y Económica (CIEP) que fue presentado en la Cámara de Diputados.

El informe muestra el impacto presupuestario que tendría la creación del Insabi como lo plantea el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El CIEP analizó diversos escenarios de costo de atención, a los cuales se tiene que añadir el gasto que conlleva basificar al personal médico y de enfermería de las instituciones de salud.

De acuerdo con los datos que dio a conocer, tomando en cuenta el perfil demográfico de la población y los costos de las intervenciones que se realizan, otorgar atención médica a toda la población que no tiene seguridad social (incluyendo a quienes actualmente están afiliados al Seguro Popular y al IMSS-Bienestar) costaría 792 mil 620 millones de pesos, que representan 3.2% del PIB.

Este valor representa 4.6 veces el presupuesto asignado al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que en 2018 fue de 169 mil 840 millones de pesos.

"Sin embargo, para 2035, dado el perfil epidemiológico y el cambio demográfico de la población en México, los costos podrían elevarse hasta 4.1% del PIB. En este escenario sólo se está hablando de los costos de salud proyectados para la población sin seguridad social y suponiendo una tasa de crecimiento del PIB de 2.5%.", detalló el CIEP.

A esta inversión se le tendría que agregar el costo laboral de absorber al personal del sector salud de los estados, quienes en su mayoría trabajan actualmente bajo el régimen de honorarios. Como se ha planteado, el Insabi absorbería esa responsabilidad debido a la centralización de los servicios.

"Aunque el costo por incremento en prestaciones laborales suma 6 mil 522 millones de pesos, considerando que, de acuerdo a informes de la ASF al gasto federalizado, en específico al FASSA, aproximadamente 60% de los recursos del pago de nómina proviene de los recursos federales es necesario agregar el costo por la proporción de pago que no tendría fuente de financiamiento al basificar, el cual suma 11 mil 470 millones de pesos", indicó el CIEP.

De esta manera, el costo por la basificación de los trabajadores del sector salud que se encuentran en los estados, ascendería a 17 mil 991 millones de pesos.

Tras este análisis, el CIEP destacó que la reforma al sistema de salud pública tiene enormes retos y que para ofrecer atención médica a toda la población es necesario que todos los ciudadanos estén ligados a una fuente de financiamiento, no sólo algunos de ellos.

Este informe fue presentado a los diputados que integran las comisiones de Salud y Presupuesto, que analizan la iniciativa que presentó el pasado 3 de julio el diputado Mario Delgado, con la cual se busca reformar la Ley General de Salud, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para creará el nuevo Instituto.

Durante su participación en la sesión de este viernes, Éctor Ramírez Barba, diputado integrante de la Comisión de Salud, destacó que el estudio elaborado por el CIEP presenta un panorama más cercano al impacto presupuestal que tendrá la creación del Insabi y, por consiguiente, brindar atención a toda la población sin seguridad social.

Sin embargo, señaló que "la reforma que está planteando en términos económicos, así como está, sin duda que es una reforma que no va a cumplir con la expectativa que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene y que nosotros tenemos, de mejor atención médica en todos lados".

Destacó que aún con la creación del Insabi el sistema de salud seguirá fragmentado, por lo que llamó a no alentar esperanzas de que se logrará algo que no se puede hacer. "Cuando alguien dice que vamos a dar todos los servicios, todos los medicamentos y en todos lados, eso es una gran mentira. No puede mentírsele a la población", enfatizó.

AJ