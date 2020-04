Dan positivo a covid 43 trabajadores de Hospital de Tlalnepantla

Trabajadores del Hospital General Regional Número 72, Tlalnepantla, Estado de México, aseguran que el brote de covid-19 entre el personal ya se salió de control. Hasta el momento, se registran 43 casos confirmados y 54 trabajadores más esperan los resultados.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

El personal que labora en el hospital perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comentó que los contagios iniciaron el 23 de marzo con una doctora a quien le confirmaron el virus.

Entre los trabajadores que han dado positivo a la prueba se encuentran:

3 jefes de Servicio (Ginecología, Pediatría, Medicina Interna)

1 Subdirector

1 Coordinador clínico

2 Médicos de Piso Medicina Interna

3 Médicos del Servicio de Cirugía

1 Medico Interno de Cirugía

1 Médico de Urgencias

1 Urólogo

1 Enfermero

1 Técnica Radióloga

19 Residentes de Medicina Interna

"Se han incrementado los casos, al menos tenemos 43 confirmados hasta las 08:00 de la mañana de este jueves. No son 20 o 19 casos como dice el director del IMSS, Zóe Robledo. Miente, es falso. Estos 43 casos están confirmados por pruebas que se realizaron en el IMSS o en hospitales privados", comenta una trabajadora quien pidió el anonimato por temor a represalias de las autoridades.

De acuerdo con el personal que labora al interior del hospital con el que ha tenido contacto LA SILLA ROTA, los resultados de las pruebas que se han aplicado al personal, ya no son entregados en físico. Ahora, sólo reciben una llamada en la que confirman o descartan el contagio.

Los trabajadores consultados, comentaron que es riesgo el que se notifique a través de teléfono el resultado de la prueba, ya que no confían en las autoridades, quienes se han negado a cumplir sus peticiones.

"Ya no están entregando las pruebas físicas, ya no están entregando el resultado personalmente. Ahora el resultado te lo dan por teléfono, pero no puede ser, es muy grave. Es grave, porque cómo puedes confiar en algo que no tiene en físico. Esto ya se les salió de control. Siguen han hacer el estudio de contacto de cada caso. Sólo se les ha aplicado a los médicos residentes, a ellos sí. No están llegando los insumos, ayer la persona hizo presión de nuevo. Las cosas siguen igual. Nos sigue llegando el material de mala calidad", menciona un camillero del Hospital, quien también pidió el anonimato.

Al solicitar una postura al IMSS, la dependencia respondió que no había más información que la proporcionada ayer miércoles en la conferencia de Palacio Nacional por el director del Instituto, Zoé Robledo.

(Luis Ramos)