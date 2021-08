Dan la espalda a consulta que buscó enjuiciar a expresidentes: solo 7% votó

Los resultados del conteo rápido de la consulta popular que se realizó la noche de este domingo arrojó que la mayoría de los participantes (90% promedio) respondió a favor del SÍ a la pregunta que planteó la Corte. Sin embargo, no se alcanzó el 40% de la participación del listado nominal del Instituto Nacional Electoral, por lo que, de confirmarse estos resultados, no serían vinculantes en términos legales.

Así lo informó el INE con base en los resultados del conteo rápido que elaboró con una muestra estadística de 1,830 mesas.

El consejero presidente Lorenzo Córdova afirmó que este fue un ejercicio exitoso, "en primer lugar el ciudadano presidente quien propuso la realización de este primer ejercicio de democracia participativa, debemos sentirnos orgullosos".

La consejera Carla Humphrey consideró que esta consulta "dejará reflexiones para todos". Aseguró que el INE está preparado para este tipo de ejercicios de participación ciudadana.

Humprey precisó que, de acuerdo con el conteo rápido, participaron alrededor de 6.5 millones de personas, según cifras preliminares.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, señaló que a partir de este ejercicio su partido trabajará con colectivos de víctimas para el esclarecimiento de la verdad de hechos violentos durante gobiernos pasados.

Por su parte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, señaló que a partir de este ejercicio su partido trabajará con colectivos de víctimas para el esclarecimiento de la verdad de hechos violentos durante gobiernos pasados.

JORNADA DESANGELADA

Este domingo, a primera hora, arrancó la consulta popular que busca enjuiciar a los expresidentes del país; sin embargo, se vio poca participación en las casillas.

Desde muy temprano la gente salió a votar a sus casillas ubicadas en distintos puntos. Aunque no se vio gran afluencia, la gente que acudió a votar externó que es para no mantener la impunidad que hay hasta ahorita.



"Estos personajes deben de tener su merecido, que paguen con cárcel todo lo que le hicieron al pueblo", declaró Alfonso Blanco al salir de una casilla en la Ciudad de México.

En un recorrido hecho por La Silla Rota a diferentes casillas del país, las personas dieron sus testimonios sobre el sentir de su voto.

"Quiero que ya no haya tanta injusticia para el pueblo de México"

Ciudadanos que asistieron a votar también señalaron que no sólo se les debe enjuiciar a los políticos, sino que regresen todo lo que se robaron.

En el Estado de México, la apertura de mesas de recepción del voto inició después de las 8:30, donde hasta el momento hay escasa afluencia de participantes en colonias populares de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Naucalpan.

En otras mesas ubicadas en San Martín de Porres, Lomas de Guadalupe, Calacoaya y Jacarandas en Atizapán de Zaragoza, la apertura inició hasta las 9:30, donde sólo acudieron 3 votantes.

POCA AFLUENCIA EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

La consulta popular que arrancó este domingo tuvo presencia a nivel nacional. En las 32 entidades del país, las casillas fueron instaladas, aunque en la mayoría también se registró poca participación.

En el norte del país, la consulta arrancó con poca afluencia de los votantes en Nuevo León, al menos a la hora de la apertura de las 2 mil 521 casillas.

Para las 10 de la mañana se habían instalado el 57.91 por ciento de las mesas receptoras, es decir mil 460, confirmó Rubén Vázquez, Vocal de Organización Electoral.

Añadió que no se reportaron incidentes de ninguna naturaleza, sólo algún tipo de retraso, pero no en sí una problemática.

En Tamaulipas la participación en la consulta popular también inició con poca participación. Dos horas y media después de haberse instalado la mesa receptora en la escuela Juan B. Tijerina, en Reynosa, apenas habían participado 63 de un total de dos mil contempladas.

En Tamaulipas, la jornada de consulta también se desarrolla sin incidentes.

Olga Alicia Castro Ramírez, vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, informó que, de las mil 644 mesas a instalar en la entidad se tenía el reporte de ya instaladas el 99 porciento y únicamente faltaban por reportar 18 mesas. En Tampico, Ciudad Madero y Nuevo Laredo se instalarán la totalidad de las mesas.

Los incidentes reportados hasta ahora en la entidad han sido menores. De Río Bravo se reportó que un observador interfería en el funcionamiento de la mesa, en tanto que en Ciudad Victoria en una mesa receptora, se permitió votar a una persona que no se encontraba en la lista nominal.

Algunas mesas receptoras tardaron en instalarse debido a que los funcionarios no se presentaron, e incluso, algunas mesas operan con tres de los cinco que deben tener.

En Chiapas, durante el arranque de este ejercicio democrático, de las 2 mil 285 mesas receptoras que serían instaladas, ya están activas poco más de 1,700 (cerca del 74 por ciento); no obstante, hasta el momento, la afluencia es baja.

Además, se han presentado pocas incidencias, como el impedimento para la instalación de dos mesas receptoras en una comunidad de Villacorzo, cuyos moradores advirtieron que no querían aglomeraciones por el tema del covid-19.

Los municipios que, por problemas sociales, políticos o hasta de delincuencia organizada, no instalaron "casillas" fueron: Venustiano Carranza, Oxchuc y Pantelhó, es decir que más de 100 mil ciudadanos se quedarían sin participar, de los 3 millones 797 mil 106 enlistados en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE).

En Morelos también arrancó la Consulta Popular con saldo blanco y baja afluencia; al mediodía se reportaba la totalidad de las mesas receptoras instaladas.

En las primeras horas las 903 casillas y mesas receptoras instaladas lucían desoladas.

Liliana Diaz de León Zapata , vocal ejecutiva del INE, informó que al arranque de la jornada se presentaron ligeros incidentes que se pudieron subsanar sin inconvenientes.

"La instalación de las mesas fluyó sin inconveniente a las 12;00 ya teníamos reportado el 100 por ciento de las casillas y se presentaron algunos inconvenientes como la ausencia de algunos funcionarios por lo que se tuvo que recurrir a personas que estaban en la fila", dijo.

En Tijuana, Baja California, personas que salieron a participar en la consulta ciudadana se encontraron con mesas de participación cerradas porque los ciudadanos que debían acudir como funcionarios no se presentaron.

En la preparatoria Conalep 1, donde podían acudir los residentes de las secciones 1033, 1010, 1007, 1008 y 1009, solo había una funcionaria de los nueve que debían integrar las 3 mesas de participación.

"Con cinco que me lleguen, o uno más, puedo abrir una casilla. Mínimo dos por mesa", le dijo la representante del Instituto Nacional Electoral (INE), a Arturo Muñoz, quien llegó de una colonia vecina.

Al mediodía, el INE BC emitió el primer reporte sobre la instalación de los sitios de participación y aseguró que con 1,701 mesas receptoras funcionando había un avance del 96%.

En Quintana Roo también se desarrolló con poca participación de ciudadanos en las urnas de votación y también se instalaron tarde algunas casillas, según informó el INE.

A pesar de que sí se lograron instalar la totalidad de las urnas, la participación en los municipios fue baja, en ciudades como Cancún que abarcan dos distritos electorales juntos el 3 y 4, poca gente acudió a participar. Las urnas fueron instaladas en puntos estratégicos, entre ellos, la Casa de la Cultura, espacios públicos como escuelas, el kilómetro cero en la zona hotelera y la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez.

AMLO Y BEATRIZ NOPARTICIPARÁN EN LA CONSULTA

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, se quejó en redes sociales por no poder emitir su voto en la consulta popular, pues no se instalaron mesas especiales.

Ante la declaración, Córdova reiteró que no habrá casillas especiales para votar porque la ley de consulta popular lo prohíbe. Por lo que exhortó al presidente López Obrador y su esposa, la doctora Gutiérrez Müller, acudir a la casilla que les corresponde para poder votar.

"Yo siempre he sido muy respetuoso de la señora Gutiérrez Müller; me permito, a lo mejor no ha sido muy informada, la casilla en donde ella está registrada para votar, el INE registró su nuevo domicilio. La casilla está funcionando y está instalada y ahí está su boleta; probablemente le hayan informado mal y en estos tiempos de desinformación es importante aprovechar su presencia aquí para decirle que cuando quiera votar, hasta las seis de la tarde estará esperando su boleta correspondiente en la casilla que le toca", dijo.

La pareja presidencia se encuentra de paso en una gira por el estado de Nayarit donde se reunió con la alcaldesa electa Geraldine Ponce y donde inaugurarán obras públicas en municipios de la Sierra.

Al respecto de la consulta, el presidente evitó hablar del tema pues señaló que él no está metido en eso.









Con información de reporteras y corresponsales