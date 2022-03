Da SCJN respiro a Gertz, pero lo debilita, alertan expertos

Al desechar el proyecto propuesto por el ministro Alberto Pérez Dayán y ordenar que se elabore uno nuevo en el que se analice el fondo del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un respiro Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), pero también marcó un debilitamiento en la impartición de justicia que hasta el momento ha hecho el fiscal, consideraron expertos consultados por La Silla Rota.

La SCJN analizó el recurso de atracción solicitado por Alejandro Gertz Manero, relacionado con la muerte de su hermano Federico, pérdida de la que él responsabiliza a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán (en prisión), hija de Laura Morán Servín (tiene pendiente una orden de captura por su edad y estado de salud), esta última persona expareja sentimental de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal General.

Alejandra Cuevas tiene 69 años. Ha permanecido en prisión más de 510 días en Santa Martha Acatitla (octubre de 2020), acusada de la muerte del hermano del Fiscal, por el supuesto delito de homicidio por omisión de Federico a los 82 años de edad.

Laura Moran Servín, quien tiene 94 años de edad, es acusada por Alejandro Gertz Manero de no asistir a su hermano y originar su muerte. Es buscada por las autoridades.

Con 10 votos a favor los integrantes del pleno desecharon el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, el cual buscaba otorgar un amparo que revocó la orden de aprehensión concedida contra Laura Morán y el auto de formal prisión a Alejandra Guadalupe Cuevas por un tribunal de apelación. El proyecto dejaba abierta la posibilidad de ratificar ambas sentencias en contra y que el caso regresara a la Corte en los siguientes meses.

Durante el análisis, los ministros se pronunciaron por revisar de nuevo el caso y emitir otra sentencia en el que se estudie el tema de fondo (argumentos presentados por la parte acusadora, así como la solicitante del amparo).

La votación abre la puerta para dejar en libertad a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, así como anular la orden de captura contra de Laura Morán Servín, ya que cinco de los ministros se mostraron por estar a favor de otorgar un amparo (libertad y anular la orden de detención) liso y llano para revertir los fallos por falta de elementos.

Tres de ellos (ministros) mencionaron que ambas mujeres no tenían la obligación de cuidar a Federico Gertz Manero, además de que no existe una ley que las obligará, por lo que el asunto implica un contexto de "estereotipo de género"

La Silla Rota consultó a especialistas en derecho quienes consideraron que la votación que se llevó a cabo en la SCJN deja en claro la división que hay entre las y los ministros, así como el poder del fiscal Alejandro Gertz Manero al reactivar un caso que se ha convertido en un asunto personal.

También, consideraron que la determinación emite un mensaje claro de que la impartición de justicia sólo está hecha para unas cuantas personas, ya que, a pesar de existir elementos suficientes, se sigue manteniendo en prisión y se persigue a una persona sin pruebas y sin elementos para comprobar que ambas tenían la responsabilidad de cuidar a Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.

INDECISIÓN Y ARGUMENTOS PARA "DILATAR JUSTICIA": OPINAN

"Los argumentos que manejan los ministros de la Corte para emitir la resolución, jurídicamente significan que se va a postergar la verdadera justicia que requiere la amparista, en este caso Alejandra Cuevas. Los elementos estaban dados para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el fondo del asunto y en su momento otorgara la protección federal que solicitaba la peticionaria. Los argumentos que hoy se posicionaron en la Corte fueron hechos para dilatar la aplicación de la justicia que México requiere. En parte, se le concede la razón a Alejandro Gertz Manero, a partir de los videos que se filtraron con el fiscal Juan Ramos", comenta Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal de Abogados de México.

"El caso sigue en la indecisión, porque por el momento no hay un proyecto claro. Quien gana es el tiempo en perjuicio de las personas que están esperando justicia. En este caso, hay que destacar que es algo mediático y político. Hay miles de casos iguales o en peores condiciones que se llevan posponiendo. Lo que vimos en la Corte fue una división que es preocupante. ¿cómo es posible que, en el máximo tribunal del país, hay cinco ministros que ven una violación grave a los derechos humanos y otros cinco que no lo vean, es ¡gravísimo¡, es un pleno antecedente de la justicia en el país lo que se vio en la Corte", expresa Gabriel Regino, abogado penalista.

"La resolución que se tomó de forma acertada, en una parte el ministro Pérez Dayan fue en base a la persona que presentó el recurso de atracción fue la victima (Alejandro Gertz Manero). Al declararse infundados los argumentos presentados por la parte agraviada, lo adecuado era no conceder el amparo. Con la determinación de hoy se regresa el amparo para que se estudie el fondo y el principio de exhaustividad argumentados por la parte agraviada, valoración que va a mantener a una persona que, parece inocente, por todo un retraso procesal", considera Daniel Vergara, integrante del Colegio Nacional de Abogados, "Foro de México".

Daniel Vergara agregó: "el mensaje es que se hicieron valer los medios de impugnación conforme a la ley, tanto los de la víctima, como la persona acusada. Desde mi punto de vista se le niega el amparo, porque quien interpone el recurso de revisión es la víctima (Alejandro Gertz Manero). Se determinó que la sentencia que emitió un juez de distrito no se centró en cuanto al fondo de las cuestiones, eso siempre pasa con jueces de distrito (analizar de fondo), porque si no, se hubiera determinado la libertad de la persona querellante (Alejandra Cuevas). Lo único que se hace es retrasar el proceso para subsanar las deficiencias. Es importante recordar que el proceso inició antes de la reforma del Sistema de Justicia Penal que señala que se debe tener por acreditada el cuerpo del delito y la probable responsabilidad".

RESPIRO AL FISCAL

"Claro que la decisión de la Corte le da un respiro al fiscal Alejandro Gertz Manero. No se ha resuelto nada, pero dejó en claro que los que se dicen ministros, ni siquiera están de acuerdo en algo tan grave. El mensaje es que no están garantizados (víctimas) sus derechos en México, ante una Corte Suprema, que pudiendo haber resuelto hoy, lo postergaron. Esto es un mensaje para todo el país", mencionó Gabriel Regino.

"Se le da un respiro y se le sigue dando una cadena de complicidades. El caso tiene que regresar de nuevo a la Corte, y más si el nuevo proyecto no incluye agravios a las garantías individuales de Alejandra Cuevas. Esto va a originar un nuevo amparo y con ello los caprichos de Alejandro Gertz Manero de mantener en prisión a la peticionaria del amparo. El mensaje que se manda a las víctimas, así como a todo el país, es que la impartición de la justicia en el país sigue sin encontrar los cauces de cordura y congruencia que se requieren para la aplicación estricta de la ley. El análisis de hoy lo vi con poca seriedad para analizar el fondo del asunto. Hay complacencia", refiere Alberto Woolrich.

"El mensaje que se manda, es que al no entrar al fondo del análisis las instituciones de procuración de justicia, es que cualquier gobernado corre el peligro de perder su libertad sin que se demuestre su libertad. Parece que la corrupción impera en los ministerios públicos. El fiscal Gertz Manero reactivó el asunto. No se le da un beneficio al fiscal (Alejandro Gertz Manero), porque lo que él busca es que se revirtiera el amparo otorgado por el juez de Distrito. Lo que le dijeron es que sus agravios son inoperantes. Se queja (Gertz Manero) de que no se analizaron conceptos de fondo, pero él nunca puso cuestiones de violaciones del motivo para analizar. Parece que se acabaron sus largos brazos de amiguismo con los cuales se ha avanzado en forma en este caso", menciona Daniel Vergara.

"Si alguien quiere justicia, en el país no la va obtener. Se puede esperar que, en las siguientes semanas, en las que se haga un nuevo proyecto habrá más presiones de actores políticos para que el fallo no sea adverso a un poderoso fiscal, eso es evidente. Si ordena la libertad, no debe de quedar ahí el caso, se debe de encarcelar a todas las personas, entre ellos, quienes han presionado para que siga en prisión. Esto se debe de aplicar en una democracia que se supone que se aplica", considera Gabriel Regino.





DESECHA PROYECTO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y ordenó que se emita uno nuevo en el que se analice de fondo el tema. La resolución abre la puerta para que se emita un amparo liso y llano a favor de Alejandra Cuevas, pres, así como de su madre Laura Moran, acusadas por el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero de la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.

Con 10 votos a favor se aprobó a retornar el asunto a otro ministro para que realice una revisión adhesiva en el que se analicen los agravios expresados. Durante la sesión, cinco de los ministros mostraron un posicionamiento para que se conceda el amparo liso y llano, lo sería un revés para el fiscal Alejandro Gertz Manero.





Cinco de las y los ministros que se mostraron a favor de conceder un amparo liso y llano para que se deje insubsistente la sentencia y se emita una nueva en la que se ordene la libertad por falta de elementos. Los que se pronunciaron por esta posibilidad son: Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat.

Durante el análisis de más de dos horas el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá comentó que no existía la obligación de que ambas personas cuidaran al hermano del titular de la FGR.





El ministro comentó que a lo largo de la historia las labores de cuidado en el seno familiar se han otorgado a las mujeres sin que tengan la obligación de hacerlo, por lo que el análisis de este caso es un "estereotipo de género".

Las hemos concebido a todas ellas como cuidadoras primarias desde la crianza de los lactantes hasta en las enfermedades de los adultos mayores. Esta construcción social ha permeado el ámbito jurídico...como Tribunal Constitucional es nuestro deber identificar que estamos frente a un estereotipo de género que ha oprimido históricamente a las mujeres, y que no es permisible refrendar en el ámbito jurisdiccional, mucho menos en la materia penal

Agregó: "considero que fue a partir de este estereotipo de género que la obliga a asumir el rol idealizado de cuidadora, que dentro de la secuela procesal que nos ocupa, se llegó a determinar que la quejosa era garante quejosa, era garante o accesoria o directa del bien jurídico...no encuentro prueba idónea para acreditar la omisión de cuidado por parte de la quejosa. La autoridad responsable dejó de valorar medios de prueba ofrecidos por la quejosa, que sin reconocer su calidad de garante accesoria o indirecta".

En el mismo sentido se pronunció el ministro Luis María Aguilar Morales: quien comentó que no existía la obligación de ninguna de las dos personas para cuidar a Federico Gertz Manero "y menos para que ahora se le reproche penalmente".

En su participación, la ministra Margarita Ríos Farjat planteó al Pleno entrar al fondo del asunto en la misma sesión y propuso una metodología que, privilegiando la seguridad jurídica de ambas partes, permite hacer una excepción en la interpretación de los alcances del recurso de revisión adhesiva para así garantizar los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad.

La ministra votó a favor la libertad inmediata, pues consideró que había una violación grave en el proceso, ya que la "calidad de garante accesoria" con la que se le imputó la probable responsabilidad del delito, no está contemplada en el Código Penal de la Ciudad de México, ni en la jurisprudencia de la SCJN ni en la dogmática penal.

El ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dijo no está de acuerdo con el proyecto, porque existe la posibilidad de que ratifique la sentencia, por lo que se debe resolver de fondo, porque hay la probabilidad de que el caso regrese a la corte en un año.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández comentó que lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia para que se deje insubsistente y se emita otra en la que se determine auto de libertad por falta de elementos.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó que se debe de analizar si está acreditado que la quejosa dejó de realizar los cuidados, figura no regulada, así como establecer si hubo una oposición de suministrar medicamentos o que no se le trasladara a un hospital.

AUDIOS DE GERTZ

Fiscal Juan Ramón: De lo que él dijo que iba a poner. Que el delito, que la coautoría, la calidad de garante, nada, nada, pero ni una línea (puso)- se escucha decir al.

Fiscal Gertz: Ni una línea en todo lo que dijo que iba a poner... Ahora mire, ahorita yo creo que decirle todo eso es inútil, el tipo lo va presentar.

Fiscal Juan Ramón: Sí, porque además le digo que muy arrogante (me dijo) "pues yo lo más que lo espero es el viernes" y digo eso no es nada agradable- responde Juan Ramón.

Fiscal Gertz: No, ya se volteó completo... "Yo sí tengo la certeza, y eso no sé si usted lo comparte conmigo, que muchos de los ministros no van a aceptar eso. Y lo van a regresar y se lo van a dar a otra gente", sentencia Gertz en otra parte del audio.





(Luis Ramos)