Da Corte revés a AMLO por sueldos en IFT

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una suspensión que le permite tener sueldos similares a 2018, pero a condición de que no rebasen en más de 40% a lo que debe ganar el titular del Poder Ejecutivo Federal.

En enero pasado el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite una controversia constitucional promovida por el IFT para impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2019, pero le negó la suspensión de las disposiciones que prohíben fijar sueldos superiores al del Presidente de la República.

Sin embargo, en sesión la Primera Sala de la Corte determinó darle la vuelta a esta resolución que, indicaron fuentes consultadas, incluso podría permitir el pago retroactivo de remuneraciones.

La Ley de Remuneraciones no les será aplicada a los integrantes del IFT mientras la Suprema Corte no resuelva si esta legislación es o no constitucional

Aún está pendiente otro recurso de reclamación, presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual podría ir en el mismo sentido.

Pérez Dayán había propuesto en enero que la suspensión solicitada era improcedente, porque ésta es una medida provisional, cuyo fin es preservar la materia del juicio y, debido a que el Presupuesto de Egresos de la Federación ya había entrado en vigor no se le podían dar efectos restitutorios. Pero todo esto fue modificado este día.

También queda pendiente un asunto de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).





AJ