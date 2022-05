Cumbres: del "comes y te vas" y "por qué no te callas", al "si no van todos, no voy"

"Si se excluye, no se invita a todos, va a ir a una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, sería un mensaje de protesta porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia y soberanía y manifestarme por la fraternidad universal", comentó López Obrador en su conferencia mañanera.