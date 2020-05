Culpa y tristeza, el derrumbe emocional de médicos y enfermeras

"Me siento impotente... Ya no puedo más... Pienso que me estoy arriesgado para nada... La gente no se toma esto en serio... Me desanima salir del hospital y ver la gente como si nada... ¿Y si contagio a alguien?". Así siente el personal sanitario mexicano en tiempos de coronavirus. Pero ¿Qué hacen con sus emociones? ¿Dónde las guardan mientras trabajan en hospitales públicos y privados para revertir los efectos de esta emergencia en poco más de 59.4 mil mexicanos contagiados? ¿Quién los escucha?

Catalogados mediáticamente como "héroes sin capa", la realidad es que ellos preferirían ser vistos como seres humanos de carne y hueso que realizan un trabajo de salud; o al menos, así lo han expresado a sus terapeutas. Estadísticamente se estima que ocho de cada diez integrantes del personal sanitario, sufre en este momento de burnout laboral (síndrome del quemado), considerado un trastorno emocional resultado del estrés, según explicaron a La Silla Rota coaches emocionales y psicólogos que de manera independiente lanzaron campañas en redes sociales para decirles a médicos y enfermeras "yo te escucho".

"En España, Italia, Francia y otros países, los médicos también estaban afectados por este problema, al ver la cantidad de trabajo que llegaba por covid", señala Giulietta de Vecchi, del grupo Coaches por México. La escena se repite aquí: hombres y mujeres que llevan tres meses guardando en lo más profundo, diversas emociones causadas por este reto de salud mundial. Crisis emocionales que no han sido documentadas pero que se resumen en tres sentimientos: miedo, enojo e incertidumbre. Y los expertos advierten que en los próximos tres meses esto será diagnosticado como estrés postraumático.

Andrés Castañeda, integrante del colectivo #MedicosEnFormación (que agrupa asociaciones con un promedio de 150 mil estudiantes, 26 mil residentes, 15 mil pasantes y 15 mil internos para defender su derecho a la salud, así como derechos laborales) relató. "No es una práctica común el apoyo psicológico que se debe brindar al personal sanitario, pero debería serlo; por eso el colectivo incluyó esto como una de sus exigencias porque lo normal debería ser que un hospital, con o sin covid, cuente con un área de atención de salud mental para el personal, pues ver pacientes morir es algo difícil. Sin embargo, aquí en México, la salud mental en el médico es un tema que ahí ha estado, pero generalmente queda del lado. Y hoy ha aumentado de manera importante con la pandemia".

En tres meses de pandemia, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que, al 19 de mayo, se registraron en el personal médico 149 decesos por covid-19, mientras que un promedio de once mil 400 fueron contagiados.

Primeros auxilios emocionales

Con esta frase, Coaches por México resume la labor de terapia gratuita que brinda al personal sanitario en crisis. En un mes, un promedio de 25 pacientes (médicos, enfermeras y laboratoristas, entre otros) solicitó ayuda; y la recibió mediante sesiones terapéuticas online enlazados con coaches, psicólogos, psiquiatras o tanatólogos, según el caso.

"Ellos están acostumbrados a vivir con el dolor ajeno, eso normalmente genera tensión y angustia", explica de Vecchi. "Pero de momento esto los sobrepasa porque es mucha gente que llega por una enfermedad de la que no se tiene mucho conocimiento, ni de sus alcances ni de cómo frenarla de manera científica. Implica mucho para ellos porque no es el tipo de dolor que suelen trabajar".

Su campaña de difusión en redes sociales es directa: "Queremos ayudarte... brindarles el apoyo emocional que necesitan al ser frente en batalla contra el covid-19". No obstante, pocos respondieron al llamado.

"Nos cuentan que se sienten sumamente angustiados ante la posibilidad, más que de contagiarse ellos, de contagiar a su familia; es una de las cosas más fuertes que hemos encontrado como una constante. Lejos del reconocimiento, recibir agresiones, les causa ansiedad. Hay pensamientos encontrados fuertemente: por un lado, les dicen super héroes, pero por otro lado su trayectoria médica es muy complicada, poco reconocida desde el inicio. Dejan sus emociones del lado para atender al otro, a costa de sus ganancias personales".

De Vecchi destaca que ellos prefieren ser vistos como seres humanos trabajando en favor de la sociedad, dentro de la zona roja de esta pandemia. "Y es gratificante ver sus cambios después de algunas sesiones porque del estrés y angustia al tope, empiezan a tener esta ventilación emocional donde hablan y sacan todo lo que traen, sus angustias y pérdidas relacionadas con covid. Su transformación ha sido sensacional".

Coaches por México considera que este apoyo psicológico les permitirá regresar a la funcionalidad en el futuro y evitar o reducir su estrés postraumático. Y cuenta esta breve anécdota "Tenemos el caso de una doctora que expresó su angustia por tener que entrar a una zona covid. Tras varias sesiones, elaboró con sus compañeros un manual para que la gente al entrar supiera lo que tenía qué hacer en el área y cómo hacerlo. Y eso causo baja de su ansiedad y estrés".

Un tuit retador: #Adopta un médico

Antonio Rubio, empresario independiente en coaching, parió este proyecto en abril durante la crisis del personal sanitario para conseguir donaciones de equipo de protección en la fase dos de la pandemia. "Quería ayudarlos, había mucha gente y fundaciones haciendo donaciones de equipo y pensé en el tema humano, que no todo era material pues algunos no tenían recursos para comer, tenían atrasos de sueldos y la han pasado mal", cuenta.

Al iniciar su campaña en la red social Twitter contactó con una doctora veracruzana. "Por teléfono me contó que su marido estaba en Puebla y que por la pandemia estaban separados; ella se quedó con dos perritos que eran quienes la recibían luego de trabajar turnos de diez a doce horas. Y me dice la estoy pasando mal; por eso pensé en dar acompañamiento a la gente porque de repente sienten soledad, agobio, frustración, enojo, para que tuvieran alguien con echar una llamada para decir acá estoy".

En un mes Antonio recibió 94 solicitudes de personal sanitario a quienes llamó ahijados. Y del otro lado recibió ofrecimiento de apoyos de 84 personas a quienes llamó padrinos. "Cuando confirmo que ambas partes son quien dicen ser, los reúno mediante grupos de whatsApp, ahí los presento madrina/padrino con su ahijado/ahijada y les explico que el contacto es en las medidas y posibilidades del padrino que puede apoyarlo como coaching pues tengo padrinos que no pueden dar dinero, pero desean brindar apoyo emocional a distancia, vía telefónica".

Las solicitudes llegaron de todos los estados e incluso hay padrinos que han adoptado hasta tres médicos. "Hay una madrina Cancún y su ahijado está en Monterrey. Desde allá le apoyó con equipo de protección y han seguido contactando por teléfono platicando cómo les va. Generar esta conexión entre el médico-ahijado que la pasa mal y el padrino que esta guardado desde el encierro, ha dado resultados. Son de las cosas que te dicen valió la pena el día".

-¿Cuándo hablas con los ahijados qué detectas?, pregunto

-Tres rasgos: están muy frustrados, tienen miedo y se sienten verdaderamente desesperados porque el tema covid creció muy rápido y hay falta de apoyo. Hay miedo a la reacción de los pacientes y sus familias. Ellos quieren ayudar, pero ver desmadre dentro de los hospitales les causa desesperación porque es como querer matar un elefante con un matamoscas.

-¿Cómo percibes su voz en cada llamada?

-Muy agradecidos, les da alivio recibir material o apoyo moral. Yo no puedo garantizar que los padrinos tengan la capacidad o formación de coaching, pero ahí están simplemente para escucharlos y dar un consejo.

Cuéntame: terapias a distancia

Un día, un amigo de Elia Vera le preguntó "soy parte del equipo sanitario covid y necesito hablar con alguien ¿A quién puedo buscar y que costo tendría? Así surgió "Conecta tu mente". Su anuncio colocado en redes sociales convoca: "Si trabajas con pacientes covid19, recibe terapia gratuita". Cuatro personas respondieron al llamado, dos médicos y dos enfermeras. Y aunque Elia ha recibido decenas de llamadas más, los interesados no terminan de concretar una cita para solicitar ayuda.

Aquí un total de cuatro psicólogas da contención emocional gratuita y a distancia (mediante apps de reunión virtual) al personal médico que lo pide. "Llegan en crisis por el síndrome del quemado; relatan sentirse insuficientes de realizar el trabajo, tienen bajo rendimiento, actitudes negativas y eso va en aumento por no tener los recursos necesarios. Casi todos tienen problemas de insomnio, baja de peso, inapetencia, ansiedad, apatía y falta de interés en relacionarse con los demás. Describen que en los hospitales las camas están saturadas, más las agresiones de la gente, incertidumbre y carga excesiva de responsabilidad", enlista Elia a La Silla Rota.

"Por ejemplo", narra, "una de estas pacientes que es enfermera cuenta sentirse muy triste porque ha visto muchos pacientes muertos, dice que nunca había visto tantos. Los otros te explican que cuando un paciente covid muere reciben agresiones de la familia que los acusa ¡Yo te lo entregue bien y ustedes me lo entregan muerto! Y en conjunto eso les provoca sentimientos de culpa y tristeza".

Con esta avalancha de sentimientos, Elia y las psicoterapeutas diseñaron un abordaje que además de brindar terapia de contención, les abre puertas para canalizar sus emociones. "Necesitan un respiro, comenzamos a guiarlos con frases: ustedes pueden con esto, es importante que tú te cuides para poder cuidar, descansa. Les pedimos que hagan pausas en el trabajo porque las jornadas son de corrido; hacemos énfasis en comer, mantener contacto con familia y amigos porque la pandemia redujo su contacto con ellos. Pero nos responden que a veces no tienen ni el tiempo ni la disposición para hacerlo porque lo único que quieren es regresar a casa para dormir o intentar descansar, y así aguantar las largas jornadas".

El camino inicia, explica, porque acepten lo que sienten.

"Buscamos que no sientan que pueden con todo, aunque puedan; que es normal que sientan estrés o preocupación porque al final son humanos. Les sugerimos hablar con personas de otros temas ajenos al virus, escribir cómo se sienten, que vivieron, que les impactó, cómo se sintieron; por ejemplo, los urgenciólogos al ver que no podían salvar vidas describen sentimientos de que no estoy pudiendo. Ninguno de los cuatro nos ha reportado uso de alcohol, pero dos sí toman antidepresivos y ansiolíticos bajo prescripción médica".

Elia destaca que una clave importante es sembrar en ellos la idea de qué pueden hacer para estar bien y cuidarse, para así poder cuidar a los demás. Por ejemplo, hacer ejercicios de relajación y brindarles seguridad para realizar su trabajo. "Si los cuatro siguen aquí es porque hacen un verdadero esfuerzo de estar bien y ellos están viendo resultados a corto plazo, los ayudamos a hacerse fuertes. Hablar con nosotros es una salida, nos han comentado que se sienten tranquilos, porque es una ganancia para ellos que alguien los escuche y les regrese este sentimiento de ser capaces".

Paradójicamente, este pequeño grupo de médicos-pacientes no habla de sus emociones con amigos, compañeros de trabajo y ni la familia. "Nos dicen que hablar entre ellos a veces era más desalentador porque todos están viviendo esa experiencia de crisis con ansiedad, depresión, desesperanza y sentimientos negativos. Eso hacía que estuvieran más tristes y enojados. Nos cuentan que estaban hartos de que todo fuera coronavirus, con todos sus amigos sintiéndose mal y todos los familiares hablando de lo mismo. Entonces más que una red de apoyo, terminaba siendo una red de estrés".

"Uno de los casos nos platica que su familia no cree en el coronavirus; entonces cuando él trataba de hablarles del tema terminaba en agresiones, por lo que terminaron por no hablar del tema y guardarse sus emociones y sentimientos, que al final los hacen culpables.

-Entonces ¿Quién los escucha?, le pregunto

-No tenían quien, por eso en Twitter encuentras muchos hilos de experiencias de doctores que reciben en respuesta agresiones ¿Por qué? Es algo que no sé y me encantaría poder contestar.

En cierto. Tras una revisión de algunas cuentas de personal sanitario, se comprobó que los tuits emitidos se convierten en botellas con mensajes SOS lanzados al mar virtual, en un intento por hablar de sus emociones y concientizar a la población.

"Creemos que quienes no han concretado una cita con nosotros u otro terapeuta es porque muchas veces no tienen disposición, o prefieren salvar vidas que salvarse a ellos mismos. A veces es también falta de tiempo y espacio físico porque no tiene privacidad en casa y aparte, hablar de los sentimientos no es fácil. Desafortunadamente en México a la salud mental no se le da mucha prioridad bajo el tabú de que ir al psicólogo, es cuestión de locos".

