Culpa Sener a Conacyt de dejar en RU sin beca a investigadores

"Se me hace terrible porque somos un peón político, nos quedamos en medio porque ya no les parece la reforma energética, pero nosotros qué, dijeron que ese fideicomiso (Conacyt-Sener Hidrocarburos) se desapareció por corrupción, pero por qué nosotros, becarios X tenemos que pagar, nosotros no hemos hecho nada malo", enfatizó la becaria, quien pidió mantener su nombre en el anonimato.