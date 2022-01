¡Cuídate! Las recomendaciones ante la variante ómicron

Ante el incremento de casos por la nueva variante de coronavirus llamada ómicron, es importante estar al tanto del por qué de su rapidez de contagio y por lo mismo, qué recomendaciones tomar al respecto.

CARACTERÍSTICAS DE ÓMICRON

- Variante altamente transmisible.

- Puede causar covid-19 aun en personas vacunadas.

- Puede causar covid-19 en personas que ya tuvieron la infección.

- Puede causar síntomas que se parecen a una gripa o resfriado.

- Las pruebas de antígeno pueden tener menos rendimiento para detectarla.

- Las infecciones por ómicron se están incrementado de forma exponencial en muchos países.

El rápido incremento de casos se da por varias características de la variante:

- Alta capacidad de transmitirse.

- Puede evadir la protección de una infección previa.

- Puede evadir la protección generada por las vacunas.

- Las actividades sociales (reuniones, viajes, visitas a plazas comerciales) de esta época también influyen en el aumento de casos.

RECOMENDACIONES

Vacunación y refuerzo

- Las vacunas siguen siendo la mejor herramienta de salud pública contra covid-19.

- Comparado con las personas no vacunadas, las personas vacunadas tienen menor riesgo de infectarse con ómicron y de presentar complicaciones.

- Y las personas vacunadas que recibieron ya un refuerzo tienen la mejor protección contra ómicron.

Cubrebocas

- El cubrebocas protege contra todas las variantes.

- Deben utilizarlo todos los mayores de 2 años de edad.

- Se debe utilizar siempre en: lugares públicos, cuando estés en contacto con personas con las que no vives, en todos los lugares cerrados y al aire libre cuando no puedes guardar distancia con las demás personas.

Reuniones

- Evítalas si aún no estás completamente vacunado.

- Si ya estás completamente vacunado disminuye tu riesgo al reunirte: limita el número de personas que asisten, todos vacunados, al aire libre, con distancia, con cubrebocas y nadie con síntomas.

Síntomas

Si tienes uno o más de estos síntomas:

- Gripa o resfriado.

- Congestión nasal, mocos o estornudos.

- Dolor de garganta.

- Tos.

- Fiebre.

- Fatiga.

- Dolor de cabeza o cuerpo.

- Diarrea, vómito.

- Pérdida del olfato.

Pruebas

Si tienes alguno de los síntomas antes mencionados, aíslate y hazte una prueba.

- Las pruebas para diagnóstico de covid-19 son: prueba rápida de antígeno y PCR.

- Cualquier de éstas que dé positiva hace diagnóstico de covid-19.

- Si la prueba de antígeno es negativa se debe confirmar con una PCR.

- Si no puedes realizarte pruebas debes estar aislado como si el diagnóstico fuera covid-19.

- Si tus pruebas son negativas, pero sigues con síntomas mantente aislado.

