Cuidar empleos, prioridad de AMLO en plan de reactivación económica

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuidar los empleos de los mexicanos será una de las prioridades en el plan de reactivación económica que anunciará el domingo ante la crisis por la pandemia del coronavirus covid-19.

"Vamos nosotros precisamente a dar énfasis en el empleo, el domingo es salud, bienestar y empleo, es básico lo del empleo, pero van a ver cuántos empleos vamos a crear", afirmó el presidente. "Por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto", lanzó.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

El mandatario mexicano ha venido insistiendo en que en su plan de reactivación no existe ningún apoyo para grandes empresas, como condonación de impuestos, pues dijo que no avalará un rescate estilo Fobaproa.



Esta falta de apoyos a las empresas se une las medidas que obligaron al cierre de empresas no esenciales en todo el país, según publica el diario Reforma.

CRISIS TRANSITORIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que la contingencia por la pandemia de coronavirus covid-19 es una situación pasajera, pues se trata de una crisis transitoria de salud pública y económica, ya que se saldrá de la debacle.

"Quiero primero darle confianza y seguridad al pueblo de México de que se trata de una situación pasajera, si quisiéramos ser más profundos diría una crisis transitoria de salud pública, incluiría también la económica. Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son muchas más nuestras fortalezas que nuestras debilidades, flaquezas", lanzó el mandatario mexicana en conferencia mañanera.



Desde Palacio Nacional, agradeció al pueblo de México por atender las medidas de confinamiento que se implementaron para evitar mayores contagios. "La gente se está portando al 100", remarcó.

"Se demuestra que México es un pueblo consciente, que no es irresponsable ni indolente, pedirles que sigamos así, que si no tenemos necesidad, que no salgamos de nuestras casas", solicitó López Obrador.

Convocó a la ciudadanía a cuidarse y a congregarse en familia, pues la familia es la institución de seguridad social más importante del país. Comentó que esta característica en una peculiaridad de México, no se da en todos los países, en estos momentos es primordial la fraternidad.

"Dijimos desde el principio, no se cura esta epidemia en hospitales, se atiende con medidas preventivas, con la participación de la gente y en casa", dijo el presidente @lopezobrador_ durante su conferencia matutina pic.twitter.com/G5OrkrQYD5 — La Silla Rota (@lasillarota) April 2, 2020





SE ALISTA PARA EL PEOR MOMENTO





El presidente López Obrador afirmó que el gobierno se prepara para atender el peor momento de la epidemia con la adquisición del equipo médico necesario, así como tener a punto hospitales y camas para atender a los enfermos del coronavirus, en la mayor fase de contagios.

Destacó que van bien de acuerdo a las proyecciones que tienen de los insumos que se necesitan y remarcó que esta es la prioridad de su gobierno.

"Queremos darle confianza al pueblo de México de que es una situación pasajera", dice @lopezobrador_ sobre el coronavirus; "Vamos a salir pronto", afirmó pic.twitter.com/Yz5iKSJmjj — La Silla Rota (@lasillarota) April 2, 2020

Por otra parte, señaló que en la prensa amarillista se vive una temporada de zopilotes, pero remarcó que en su gobierno le hacen caso a los especialistas y a los científicos.

Informó que ayer empezó la atención en 80 hospitales del IMSS-Bienestar adaptados para recibir a enfermos de coronavirus.

Reiteró que todo su gobierno está dedicado a que no faltan camas y equipo que se requiere como son los ventiladores, esta última necesidad es la más complicada de conseguir ante el desabasto mundial que hay debido a la gran demanda.





GEL ANTIBACTERIAL





El presidente López Obrador dio a conocer que tenían un problema con el gel antibacterial, pero un empresario azucarero aportó su planta de producción de alcohol y ya hay suficiente para atender la emergencia del covid-19.

No éramos autosuficientes en producción de este alcohol y este problema lo resolvió la Secretaría de Agricultura.

Se están cumpliendo las medidas para evitar mayores contagios, se está portando la gente al 100%. El pueblo de México es un pueblo consciente, no es un pueblo irresponsable, indolente, afirma @lopezobrador_ en la Mañanera pic.twitter.com/rMO3EeToSO — La Silla Rota (@lasillarota) April 2, 2020





(Luis Ramos)