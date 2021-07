Cuestionan senadores a Salcedo por irregularidades de extitular de SFP

Legisladores de la oposición cuestionaron a Roberto Salcedo, nombrado por el ejecutivo como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por las irregularidades que se registraron durante la gestión anterior encabezada por Irma Eréndira Sandoval.

Esto, durante la comparecencia de Salcedo frente a las Comisiones Unidas de Gobernación y la de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en la que se acordó su ratificación con 17 votos en favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

El dictamen con el que se aprueba su ratificación pasará al pleno para ser discutido y aprobado por los legisladores.

La senadora Xóchitl Gálvez criticó que a pesar de que ha habido numerosas denuncias por desvío de recursos y corrupción, éstas no han tenido respuesta en la SFP aun cuando el actual gobierno ha anunciado que la lucha contra la corrupción es uno de sus principales objetivos.

Por su parte el también panista Damián Zepeda cuestionó que durante la gestión de Irma Eréndira Sandoval aumentaron las adjudicaciones directas en los contratos de gobierno, además de que continuaron los escándalos de corrupción.

El resto de los legisladores cuestionaron a Salcedo sobre aspectos específicos de su gestión como los escándalos relacionados con Petróleos Mexicanos.

Al respecto el titular nombrado por el ejecutivo afirmó que PEMEX cuenta con un órgano interno de control que no depende de la SFP por lo que no tienen capacidad para resolver las problemáticas internas.

Sobre los demás cuestionamientos, Salcedo respondió que se sentía como "El Pípila" por tener una gran losa sobre sus hombros, pero afirmó que realizará su trabajo con el objetivo de mejorar la percepción en relación con la corrupción y que el centro de su gestión estará relacionado con la prevención de los delitos de corrupción.

También afirmó que su proyecto de trabajo está basado en el Plan Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad por lo que busca fortalecer las capacidades institucionales de la dependencia, normar el pleno ejercicio de sus facultades y establecer las estrategias y líneas de acción para la SFP.

En la votación Damián Zepeda no emitió su voto, aunque explicó que cuando el dictamen se discuta en el pleno explicará que él se opuso a la ratificación de Irma Eréndira Sandoval cuando fue designada por López Obrador y que ahora, a tres años de la gestión, no sólo no ve resultados, sino que ubica retrocesos y considera que Salcedo representa la continuidad de los problemas en la SFP.

Tanto Zepeda como Xóchitl Galvez solicitaron a la reunión que se diera más tiempo para discutir el dictamen, analizar su voto y emitirlo pues manifestaron estar en contra de que inmediatamente después de las comparecencias se tuviera que aprobar el dictamen.

La propuesta fue rechazada por la reunión por lo que se realizó la votación que aprueba el dictamen; con esto, le queda la tarea al pleno para aprobar el dictamen de las comisiones.

MJP