Cuestionan programas sociales, pero Bienestar le da la vuelta

El secretario del Bienestar, Javier May, defendió el actuar de los Servidores de la Nación y aseguró que el gobierno federal no robará la elección con la entrega de apoyos establecidos en programas sociales.

En conferencia mañanera, el funcionario federal respondió a las inquietudes de legisladores sobre el actuar de los servidores y los llamó a estar tranquilos, ya que este gobierno no es como los de antes.

"Que estén tranquilos. Nosotros no actuamos igual, no somos lo mismo. Nosotros no nos hemos robado ninguna elección, pueden estar tranquilos", remarcó el secretario de Bienestar.

"Los Servidores de la Nación ayudan a facilitar, a organizar, a coordinar y así esas personas que sean derechohabientes reciban de manera directa, sin intermediarios, su pago por el derecho que tienen de recibirlo", indicó.

Por otra parte, aseguró que tiene un convenio firmado con el INE para supervisar los programas sociales durante el periodo electoral.

"Nosotros firmamos un convenio con el INE para blindar todos los programas sociales, no nada más con el INE, sino también con la Comisión de Derechos Humanos, con la Procuraduría contra delitos electorales", afirmó.

Agregó que "ya estamos dando los talleres, cursos y recordarles que yo, cuando estuve en el Senado los tres meses, presenté la iniciativa de la reforma al artículo 19. Estamos comprometidos con la transparencia y nosotros no traficamos con la necesidad de la gente".





AMLO VOLVERÁ A MAÑANERA CUANDO ESPECIALISTAS LO APRUEBEN, DICE





La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene buena salud y se sigue recuperando de la covid-19, pero sólo volverá a las mañaneras cuando las autoridades de Salud lo aprueben.

"Iniciar diciéndoles: el señor presidente se encuentra muy bien, con síntomas ligeros, en plena recuperación, en ejercicio de sus funciones, atendiendo asuntos públicos, los necesarios", aseguró.

En conferencia mañanera de este jueves, destacó que están a la espera de que López Obrador cumpla con su aislamiento voluntario tras dar positivo a covid el pasado domingo.

"En seguimiento a estrategias estamos coordinados con tres niveles de gobierno, las autoridades se encuentran en estas acciones han sido responsables", dijo.





(Luis Ramos)