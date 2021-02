Cuestiona hijo menor a AMLO por Tren Maya y esto le respondió +video

El hijo menor del presidente, Jesús Ernesto, se mostró preocupado por la construcción del Tren Maya y sus repercusiones en el medio ambiente en la zona sureste del país, relató el mandatario Andrés Manuel López Obrador y contó la respuesta que le dio.

En conferencia mañanera, López Obrador expuso una serie de explicaciones que le dio a su hijo y las hizo extensivas para quienes están preocupados por esta obra clave de su gobierno.

“A ver papá, ¿cómo está lo del Tren Maya?, porque un maestro de biología dijo que eso no debía hacerse, a ver, explícame”, cuestionó Jesús Ernesto, estudiante de secundaria.

El presidente le respondió que esta obra no va a afectar en nada el monte alto, para desgracia ya no existe selva, porque se dice se va a acabar con la selva, son pequeños sitios de reserva donde hay selva tropical, muy poco.

El tabasqueño agregó que se usará la vía que ya se encontraba en la zona de la Península de Yucatán desde 1950. “Es el antiguo ferrocarril del sureste, pero si un niño de primero de secundaria, segundo, tercero, de la preparatoria, la universidad, o un maestro, con todo respeto, no conoce, ni siquiera ha ido, entonces, cuando les dicen ‘se va a afectar la selva, se van a quitar los árboles, ya se va a desaparecer el jaguar’, pero la mayoría de la gente está de acuerdo con el proyecto”, dijo.

#EnLaMañanera El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no debe haber preocupación por la construcción del Tren Maya, destacó que su hijo menor Jesús Ernesto lo cuestionó y explicó que no habrá afectaciones. pic.twitter.com/UvQm1ByaHg — La Silla Rota (@lasillarota) June 12, 2020

Lamentó que se esté difundiendo información de que el Tren Maya causará la desaparición del jaguar y afectaciones a la selva.

En contraparte, el presidente destacó a su hijo que es una inversión para el sureste, que va a ayudar mucho, se crearán 80 mil empleos en la construcción de las nuevas vías en 5 de 7 tramos en 2020. Agregó que la mayoría de la gente está de acuerdo, pues se han hecho consultas democráticas.

Recalcó que los amparos contra la obra no provienen de los habitantes de la zona, sino de ambientalistas.





La nueva gira de AMLO

El presidente López Obrador realizará una nueva gira la próxima semana en la zona centro del país sin mítines ni concentraciones de gente y dijo que los estados del norte tendrán que esperar

“La semana próxima las reuniones de seguridad las vamos a llevar a cabo en los estados”, apuntó al señalar que todos sus traslados serán por carretera.

Destacó que estará el lunes en Xalapa, Veracruz; “el martes en Tlaxcala; el miércoles en Puebla; el jueves en Pachuca, y viernes en Cuernavaca, Morelos. Ese es el programa para la semana próxima. Vamos a tener un acto más en cada estado, desde luego con la sana distancia porque no son mítines, eso ya quedó atrás; por lo pronto no puede haber congregaciones”.





Llama AMLO a vencer el miedo ante covid; apoya nueva normalidad en CDMX

El presidente López Obrador reiteró que ya se pueden retomar actividades con las precauciones necesarias ante la pandemia de covid-19 en México. Dijo que la población ya cuenta con los conocimientos necesarios para asumir su propia seguridad si decide salir, por lo que los llamó a prepararse mentalmente para la reapertura y a no tener miedo.

Señala que no tienen previstos rebrotes de la enfermedad, pero si hubieran, se regresaría al confinamiento en las zonas afectadas.

“Ayer corrió la noticia de los rebrotes, nuestro peso se depreció, nada más por un informe, a veces con fundamento, a veces no, pero así se manejan los mercados. Nosotros ya vamos para abajo, en el descenso, nos ha llevado tiempo pero ahí vamos; el doctor Hugo López-Gatell lo explica, la gráfica de ayer muestra que hay disminución de casos nuevos de infectados; por eso ayer nos reunimos y apoyamos la propuesta de la jefa de Gobierno para, que con cuidado, se empiece a abrir, regresar, poco a poco a la normalidad; que nos empecemos a preparar.

“Nos falta todavía un tiempo, pero el comportamiento es favorable, no pensamos que haya rebrote; abrir poco a poco con protocolos de salud; si vemos que hay rebrote en algún sitio volver al confinamiento todo de manera voluntaria. Esto es importante por eso no debemos de excedernos, cuidarnos, pero al mismo tiempo no limitar la libertad y confiar más en la gente que ya con todo este tiempo de aprendizaje y sufrimiento pues ya tenemos elementos para cuidarnos nosotros, que no tengamos que depender, que recobremos a plenitud nuestra libertad, aunque se haya hecho voluntario, nos limitamos”, expuso.

López Obrador convocó a la población a prepararse mentalmente para recuperar plenamente las libertades que se vieron limitadas ante el confinamiento.

“Cuidarnos pero al mismo tiempo no limitar la libertad y confiar más en la gente y que ya con todo este tiempo de aprendizaje y de sufrimiento puesta tenemos elementos para cuidarnos nosotros, que ya no tengamos que depender solo de las recomendaciones y mucho menos de las prohibiciones, que recuperemos a plenitud nuestras libertades, porque aunque se haya hecho de manera voluntaria el confinamiento, de todas maneras nos limitamos en nuestras libertades, si hubo y hay inmovilismo, entonces ahora tenemos que prepararnos mentalmente para salir, recobrar por completo nuestra libertad y asumir nuestra responsabilidad”, señaló.

Ayer jueves, el presidente López Obrador pidió a la gente a vencer los miedos para volver a las calles, poco a poco.

“Más que prohibiciones, ir dejando la responsabilidad a la gente, que nos cuidemos entre nosotros, que hagamos un gran compromiso para salir, cuidándonos”, dijo.

“De por sí desde el inicio no hemos utilizado medidas de prohibición, hemos buscado siempre convencer, que sea voluntario; ahora que se va a iniciar, ya comenzó el proceso de reapertura hacia la nueva normalidad, lo mismo, que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad, por encima de todo está la libertad, y que actuemos en forma responsable”.

Mencionó que hay gente que tras el confinamiento tiene miedo de salir, pero este sentimiento debe ser vencido.

“Sí hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba, se diga estamos en semáforo rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que salir poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad y desde luego siendo respetuosos que el que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa, porque lo puede hacer, porque es un investigador, es un maestro o es un empresario que puede trabajar desde su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso”, detalló.

AMLO VS El Universal

El presidente López Obrador exhibió en la mañanera la primera plana del diario El Universal y desmintió que pretenda nacionalizar o transformar el sistema ferroviario nacional, pues no ha planteado en público ni en reuniones de gabinete una idea parecida.

Este viernes, El Universal informó que, mediante un proyecto para transformar el sistema ferroviario nacional, el gobierno federal busca recuperar el control y fijar un plan rector de 50 años con un marco legal, regulatorio y fiscal que ofrezca beneficios a todos los sectores, y no sólo a las empresas que “toman decisiones siguiendo sus propios intereses” o que han invertido obedeciendo “a compromisos político-electorales, que no brindaron los beneficios sociales que proclamaban”.

Así puede verse en el proyecto creado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y de la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la SCT para mejorar el sistema de trenes de carga y pasajeros.

Sin embargo, el presidente aseguró: “nunca lo planteado, nunca lo he propuesto, no en las reuniones al interior del gobierno, ni en público, imagínense estas son palabras mayores, si hacemos historia (…) No tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles, yo me alegré muchísimo cuando me enteré que no habían privatizado el tren del Sureste y del Istmo. Fíjense cuánto les importaba el sureste, nada, ni siquiera se apropiaron de esos bienes de la nación”.

Deuda de Argentina

AMLO reveló que hace unos días habló por teléfono con Larry Fink, presidente de BlackRock. La llamada se hizo a petición de Alberto Fernández, presidente de Argentina, para ayudar en la renegociación de la deuda del país sudamericano.

"Hablé por teléfono hace poco con Larry Fink, que es el presidente del fondo de inversiones BlackRock; ayudé en buscar una salida en el manejo de la deuda de Argentina con los fondos de inversión. Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink, y que ellos estaban buscando una negociación de su deuda", explicó.

Detalló que su homólogo argentino ya tenía un dictamen de cuánto podían reconocer de la deuda de su país. La propuesta era aceptar pagar el 41 por ciento de la deuda; Fink, en cambio, dijo que a decisión no dependía sólo de él.

(Luis Ramos)