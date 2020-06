Cuesta una fortuna medicamento avalado por científicos mexicanos

Sería interesante desarrollar experimentos in vitro para probar la eficacia del sofosbuvir contra el virus SARS -CoV-2, dicen los expertos. (Archivo)

El fármaco sofosbuvir, que proponen científicos mexicanos para combatir al virus Sars-CoV2, cuesta alrededor de 200 mil pesos, "pero si funciona, esperemos que los costos valgan", destacaron los investigadores, quienes consideran que es una opción con potencial para tratar a personas con covid-19, ya que el virus tiene similitudes con el que causa la hepatitis C.

El sofosbuvir, cuyo precio comercial es Sovaldi y lo elabora la empresa Gilead, tiene un costo de venta al público de 205 mil pesos, comúnmente se utiliza para el tratamiento de 12 semanas que necesitan personas con hepatitis C. Un detalle interesante es que la misma empresa farmacéutica es la que elabora el medicamento remdesivir, uno de los que ya se ha probado en ensayos clínicos con pacientes.

Cabe recordar que el año pasado las Secretarías de Hacienda y de Salud anunciaron una estrategia contra la hepatitis C, que incluyó la compra del fármaco Epclusa, que es una combinación de sofosbuvir y velpatasvir, también elaborado por Gilead, con el que lograron ahorros, pues cada tratamiento les costó 78 mil pesos cuando su costo original es de 150 mil. Esto podría representar también otro factor para considerar al sofosbuvir como una alternativa para personas que se han contagiado de covid-19.

En entrevista con La Silla Rota, Rodrigo Jácome, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quien encabezó el proyecto publicado ayer en la revista Nature, explicó que todo el análisis que hicieron fue en computadora, donde sobrepusieron estructuras de ambos virus, una polimerasa sobre la otra, y lograron ver en tres dimensiones si este fármaco podría funcionar. Sin embargo, señaló que falta hacer pruebas in vitro y realizar un protocolo de estudio con pacientes para determinar si los efectos son los deseados.

Mientras que José Alberto Campillo, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quien también colaboró en la investigación, señaló que "de hecho hemos estado platicando con un grupo de médicos mexicanos para ver si se puede implementar de alguna manera un ensayo clínico porque el medicamento está ahí, de hecho es muy costoso, pero si funciona, pues esperemos que los costos valgan".

¿Por qué podría funcionar el sofosbuvir contra el Sars-CoV2?

Los investigadores de la UNAM explicaron que la polimerasa es una enzima que permite que los virus se repliquen. Aunque la hepatitis C y el covid-19 son completamente distintos, tienen esa característica similar.

Ahí es donde cobra importancia el sofosbuvir, ya que ayuda a bloquear que bloquea la RNA polimerasa y ayuda a evitar que el virus se replique. Jácome indicó que la ventaja de este tratamiento es que ya existe y que tiene los permisos de Cofepris.

Asimismo, ha demostrado ser efectivo al tratar la hepatitis C, al combinarse con otros medicamentos, ya que en cuestiones de días se ve que empieza a bajar el número de virus, hasta completar el tratamiento de 12 semanas. Las contraindicaciones son mínimas, ya que es muy bien tolerado, aunque tiene afectos adversos como dolor de cabeza, mareos y un poco de letargo.

Campillo detalló que funciona como una construcción y al albañil se le dan ladrillos que son los nucleótidos, el material genético del virus. el trabajador los va colocando, pero el sofosbuvir sería como un ladrillo que está defectuoso "cuando le das un ladrillo defectuoso a este albañil molecular, dice no, ya no voy a trabajar con este material y se va".

Aunque las investigaciones que realizaron en la Universidad Nacional Autónoma de México muestran que este fármaco podría ayudar a combatir al coronavirus, cuando se le preguntó a Jácome si es un resultado prometedor, respondió: "Eso es lo que nos encantaría afirmar con toda certeza, pero en realidad nuestro enfoque es evolutivo. Lo que nos da un poco más de confianza es que hay otros grupos a nivel internacional ue llegaron a la misma conclusión utilizando otras metodologías. Es una buena señal que nos llevó a proponer que se empiece a probar, porque en realidad está probado para hepatitis y se ha probado en otros virus cercanos a la hepatitis C, pero no hay pruebas en otros virus y eso hasta ahorita limita su uso.

"La verdad es que no estamos seguros, no podemos asegurar que funcione porque no tenemos un laboratorio para probarlo, pero el hecho de que grupos distintos, con metodología diferentes apuntan a que podría funcionar, a lo mejor lo que puede dar es un molde a que se pueda desarrollar un fármaco más rápido", dijo.

El medicamento

El medicamento sofosbuvir tiene potencial para ser un tratamiento efectivo contra la covid-19, según descubrió un grupo de científicos mexicanos.

El portal SuMédico publica que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicaron un informe en la revista Nature en la que se menciona por primera vez el potencial beneficio del fármaco utilizado comúnmente contra la hepatitis C.

¿QUÉ ES EL SOFOSBUVIR?

Se trata de un inhibidor nucleótido de la polimerasa de HCV NS5B indicado para el tratamiento de la infección por hepatitis C crónica.

También siempre forma parte de un tratamiento antiviral combinado con otros medicamentos como ribavirina, peginterferón alfa, simeprevir, ledipasvir, daclatasvir o velpatasvir.

¿POR QUÉ FUNCIONARÍA?

"La superposición estructural de la polimerasa del virus de la hepatitis C unida al sofosbuvir", explican los especialistas, "con la polimerasa SARS-CoV muestra que los residuos que se unen al medicamento están presentes en este último".

Una alineación múltiple de varias coronavirus polimerasas relacionadas con SARS-CoV-2, SARS y MERS muestra que estos residuos se conservan en todos estos virus, lo que abre la posibilidad de usar sofosbuvir contra estos patógenos altamente infecciosos, se lee en el artículo.

"El trabajo construyó un modelo basado en la homología del SARS-CoV-2 nsp12 y realizó experimentos de acoplamiento molecular para probar si sofosbuvir, así como otros análogos de nucleósidos, podrían ser efectivos contra el virus, produciendo resultados muy prometedores", detallan.

Así, consideran que sería interesante desarrollar experimentos in vitro para probar la eficacia del sofosbuvir contra el virus SARS -CoV-2, así como su concentración inhibitoria mínima como un paso hacia pruebas posteriores en un entorno clínico.

Samuel Ponce de León, Rodrigo Jácome, José Alberto Campillo-Balderas, Arturo Becerra y Antonio Lazcano, desarrolladores del informe, enfatizan que "la inhibición del SARS-CoV-2 RdRp podría representar un paso clave hacia el control de la pandemia de covid-19

Los dos últimos aspectos y las infecciones virales por ácido ribonucléico previas, no obstante, sugieren que un enfoque múltiple, en el que diferentes fármacos se dirigen a diferentes proteínas virales, podría ser la estrategia final.

Los investigadores mexicanos recordaron que este tratamiento es prometedor, pero que actualmente todavía no existe ningún tratamiento antiviral contra el covid-19 ni existe alguna vacuna, por lo que es importante continuar buscando opciones para combatir al coronavirus.









