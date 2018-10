"Cuauhtémoc va a batear home run"; AMLO tras reunión con el gobernador de Morelos

REDACCIÓN 04/10/2018 07:34 p.m.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de la República mexicana, aseguró que no tiene ninguna diferencia ni está peleado con Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, quien tomó el cargo el pasado 1ro de octubre.

"Yo ya no estoy en la dirigencia de Morena, ahora tengo otro asunto que tratar y llevamos muy buena relación con Cuauhtémoc. Él va a batear home run", declaró.

A Cuauhtémoc Blanco le corresponde gobernar como quiera, porque lo eligió el pueblo de Morelos, agregó el presidente electo.

Aquí en Morelos se va apoyar al pueblo, quien ha participado siempre en todas las transformaciones como la independencia, reforma, revolución, dijo el político tabasqueño.

El gobierno de López Obrador se comprometió a apoyar a las autoridades locales, a los 33 municipios, así como a Cuauhtémoc Blanco, quien fue candidato por la coalición de Juntos Haremos Historia el 1 de julio de 2018.

AMLO HABLA QUE LA BODA DE YÁÑEZ NO FUE ACTO DE GOBIERNO

Por otro lado, cuestionado por la prensa, se refirió al escándalo de la boda de César Yáñez, su colaborador más cercano y quien será el Coordinador de Política y de Gobierno del Gabinete Presidencial.

"No me casé yo, yo fui invitado, cada quien es responsable de sus actos", señaló.

"No es una acción de gobierno. Se trata de un evento social, privado, yo asistí a eso. Desde luego están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando cualquier posible error para hacernos la crítica. Se me hace que tienen derecho a hacerlo. No más que nosotros no vamos a cambiar".

QUE LOS MAESTROS ELIJAN A SUS REPRESENTANTES

Respecto a Elba Esther Gordillo y su presunto regreso a la dirección del SNTE, como se comenzó a especular desde que fue exonerada por la PGR de las acusaciones que la tenían en prisión domiciliaria AMLO dijo que "los sindicatos no deben de estar apoyados por el gobierno, los líderes sindicales no deben de representar al gobierno, deben de representar a los trabajadores".

Ante esta situación, pidió que no haya imposición en la elección de líderes sindicales. "Nada de imposición, nada de cacicazgos. Son los ciudadanos los que eligen libremente a sus representantes, esas son las nuevas reglas, no hay protegidos del gobierno. Tiene que haber democracia sindical, y que ya deben ser los trabajadores los que elijan a sus representantes", señaló.

