Cuauhtémoc Cárdenas también critica estrategia errática contra covid

"Estoy de acuerdo con muchas cosas que está haciendo el gobierno, no entiendo otras o quizás yo tendré un punto distinto al respecto, pero no estoy decepcionado", dijo Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas exdirigente nacional del PRD y excandidato presidencial consideró que la política de salud que implementa esta administración en materia sanitaria por covid, ha sido ineficiente.

"Es claro que la pandemia no se ha enfrentado con medidas que resulten cabalmente eficaces, son escasas las pruebas realizadas para detectar la enfermedad, desde altas posiciones oficiales no se alienta el uso de mascarillas. Y el confinamiento para prevenir el contagio se deja bajo la responsabilidad familiar e individual y no desde un punto de vista institucional".

En reunión virtual con integrantes del Grupo 21, el ingeniero Cárdenas se refirió a la actual administración desde diferentes perspectivas. "Yo no veo el riesgo de una dictadura y creo que habríamos muchos que de distinta manera haríamos todo lo posible para que una situación así no se presente, yo no veo que se está caminando en ese sentido aunque pudiera estar equivocado".

En materia económica criticó que al momento no haya señales de apoyos económicos para blindar a quienes perdieron el empleo y adelantó que se está lejos de la cobertura universal de salud.

Sin mencionar al presidente López Obrador, el excandidato presidencial sugirió que se debe descentralizar el poder para distribuirlo y planteó la necesidad de una política contracíclica en términos económicos más de la necesidad de una reforma fiscal.

"Yo no creo que haya en este caso ni iluminados ni predestinados, creo que a todos nos toca contribuir hacer el esfuerzo y buscar coincidencias en lo que podemos empujar juntos. Y ya veremos qué hacemos con nuestros desacuerdos. No creo que me toque a mí, ni a tal o cual persona. Todos tenemos que empujar juntos", dijo.

A pregunta expresa de porque no participa en la 4T respondió "estoy de acuerdo con muchas cosas que está haciendo el gobierno, no entiendo otras o quizás yo tendré un punto distinto al respecto, pero no estoy decepcionado... Si lo estuviera, no estaría platicando con ustedes".

Respecto a la iniciativa presidencial a la industria eléctrica consideró que contiene varios puntos controversiales y que de no ser modificada terminará en confrontaciones de carácter judicial promovidas por los generadores privados de energía.

Además, calificó la coalición "Va por México" como resultado de las contradicciones entre los partidos que se coaligaron (PRI, PAN y PRD). "No sé si estás mezcolanzas vayan a ser atractivas para la ciudadanía", adelantó.

"Me parece que hay contradicciones ideológicas y principios entre estos partidos, es difícil adelantar juicios en este caso, son mezcolanzas de agua y aceite que a final de cuentas no sabemos si va a prevalecer el agua o el aceite o si van a seguir mezclados y revolviéndose al final de la elección".

Resumió que en general todos los partidos políticos en este momento carecen de propuestas "ninguno está presentando un proyecto de país ni de nación".