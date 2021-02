Cuatro horas de balazos que todavía retumban

Cuatro horas de balazos fueron las que resistieron las autoridades mexicanas en Culiacán antes de liberar a Ovidio Guzmán el pasado jueves 17 de octubre de 2019, fecha que quedará especialmente marcada en el memorial del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para muchos será el día en que el crimen organizado doblegó al gobierno.

En general, la reacción de las autoridades, desde la no suspensión de una gira de trabajo en Oaxaca por parte de AMLO hasta contradicciones al interior del gabinete de seguridad, han sido criticadas por opositores y usuarios de redes sociales.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, declaró el jefe del Ejecutivo durante su conferencia “mañanera” del viernes 18, al respaldar la decisión de su gabinete de seguridad de liberar al hijo de “El Chapo”, con el fin de que cesaran las agresiones y amenazas a unidades habitacionales militares.

Entre el saldo del enfrentamiento, destaca la muerte de ocho personas, así como los 16 militares y policías heridos y la fuga de 51 reos del penal de Aguaruto.

Ante el suceso, distintos actores políticos se mostraron a favor y en contra de la decisión del gobierno de AMLO, tales como los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD.

Asimismo, la prensa internacional destacó de la noticia que la liberación de Ovidio fue “una gran humillación” y “una muestra impactante de debilidad para el gobierno de México, como lo hicieron respectivamente los diarios de Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post.

