Cuatro gobernadores panistas se mantienen en la Conago

Cuatro gobernadores panistas continuarán dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Son Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, y Mauricio Vila, de Yucatán, quienes así lo comunicaron en la reunión virtual que se realizó esta tarde y que encabezó la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Tras la salida de diez miembros de la Conago -quienes recién conformaron la alianza federalista-, los cuatro panistas señalaron por comunicado que "como gobernadores de nuestros estados, seguiremos participando en esta Conferencia privilegiando la interlocución y trabajo institucional. Como panistas al frente del ejecutivo, lo haremos también en GOAN (Asociación de Gobernadores de Acción Nacional) donde defenderemos la libertad, la economía y democracia, buscando siempre el bien común de las y los mexicanos".

También plantearon que el federalismo debe fortalecerse. "La grave situación que padece la República, el sufrimiento de las familias por la pandemia y la precariedad económica de los hogares, obligan moralmente a todos los niveles de gobierno y a la sociedad a la coordinación y el respeto institucional, así como a enfocarse en los temas sustantivos de la vida pública".

La ex ministra de la Corte respondió ser la primera defensora del federalismo. "En esta secretaría del diálogo republicano, quiero seguir siendo en la secretaría de Gobernación, la primera defensora del federalismo" les dijo. Y reiteró que seguirá escuchando sus planteamientos y trabajando con ellos en unidad. "Debe quedar muy claro que en este gobierno no queremos ejercer ni remotamente el monopolio de la discusión de los asuntos públicos... Las diferencias no son motivo para la ruptura y el distanciamiento político, y lo sostengo incluso ahora con mayor vehemencia", dijo.

"Nunca las diferencias ni el disenso, naturales en toda democracia moderna, serán razones para un alejamiento entre el gobierno y los diversos actores políticos", señaló. Y apegada al discurso de las últimas semanas los exhortó a trabajar en unidad.

REUNIÓN CON HACIENDA

Mediante comunicado los gobernadores panistas adelantaron que uno de los acuerdos es realizar dos reuniones virtuales con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Una el próximo martes, con los secretarios de finanzas de cada entidad; y otra con los gobernadores el 17 de septiembre.

También plantearon iniciar una campaña nacional de vacunación contra la influenza, para reducir riesgos durante la etapa invernal con el coronavirus.