Cuarentena es más un privilegio que una imposición: De la Fuente

El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como pandemia. A partir de entonces y a pesar del susto que la palabra genera, y muy a pesar de las consecuencias económicas y sociopolíticas que todo ello produce. Técnicamente, la declaratoria pudo haberse adelantado algunos días. La cuarentena entró en vigor en diversos países.

En la columna de este lunes, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, hace una reflexión sobre la pandemia que ha dejado tres millones de casos confirmados y 200 mil muertos, que no reflejan la realidad. Hay un subregistro tanto de casos como de muertes, además de los pacientes recuperados. Hoy se estima que debe haber muchas, muchísimas personas que se contagiaron, pero nunca desarrollaron la enfermedad. Nunca fueron “casos”. No guardaron cuarentena. El sistema de salud no los detectó, y al pasar inadvertido su propio contagio, contagiaron a muchos más, no sabemos a ciencia cierta a cuántos.

El exrector de la UNAM, la cuarentena es una condición intermediaria entre el distanciamiento físico y el aislamiento. La cuarentena es una medida preventiva para proteger a las personas que no están enfermas, pero que han estado expuestas al virus. Implica restringir actividades. Autocontener tu derecho a la libertad de movimiento, en aras de preservar tu salud y la de los demás. El aislamiento como tal se reserva para los enfermos, en tanto que el distanciamiento físico debe ser para todos sin excepción y no sabemos hasta cuándo.

De acuerdo con la OMS, la cuarentena es de dos semanas si se estuvo expuesto y no desarrolló síntomas, pero según estimaciones De la Fuente mientras dure la fase más crítica de la contingencia, la de mayor transmisibilidad, es conveniente mantener la cuarentena un poco más de tiempo. “No todos pueden, pero si tu puedes, quédate en casa. Es una forma de autocuarentena”.

La cuarentena se vuelve mucho más llevadera, a pesar de todo, si empiezas por tener claro que hay personas que no se pueden quedarse en casa porque no tienen casa. Que hay muchas más, que no pueden trabajar a distancia porque su trabajo es forzosamente presencial y, además, si no trabajan hoy, no comen mañana. La pandemia deja al desnudo nuestra realidad. La cuarentena, en este contexto, es más un privilegio que una imposición.

Es natural que la pandemia cause miedo. Miedo a enfermarse o a enfermar a otros. Miedo a morir, a perder el empleo, al quebranto económico o existencial. La cuarentena nos confronta además con cierta soledad que puede ser angustiante. La cuarentena es una gran circunstancia para aprender, para reflexionar. Para reencontrarnos con nuestro pasado e imaginar nuestro futuro ¿Cómo será el futuro?

De acuerdo con el exrector de la máxima casa de estudios, lo más preocupante una vez pasada la contingencia, es que no aprendemos nada de esta crisis, lo cual sería terrible.

El embajador de México ante la ONU, asegura la batalla contra esta pandemia se ganará. Llegarán las vacunas y los medicamentos realmente seguros y eficaces. Aprenderemos a usar los anticuerpos, naturales y clonados, que salvarán muchas vidas. Conoceremos mejor por qué en algunas personas la reacción fue más severa que en otras. Cuando todo esto ocurra, que será sin duda muy bueno, comprobaremos también qué tanto cambió el mundo. Qué tanto se extendió la pobreza y la desigualdad.

Además de los severos estragos económicos, el costo que esto dejará a los organismos internacionales, los estados y las empresas. El mundo que algunos creyeron tener controlado resultó mucho más frágil de lo que pensaban. ¿Será necesario un nuevo proyecto de futuro?