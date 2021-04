¿Cuántos médicos privados atienden covid y cuántos han sido vacunados?

La polémica por la lentitud en la vacunación de médicos privados sigue en plena confusión, mientras las cifras siguen sin estar claras, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado frases que han causado enojo como: "que se esperen" y "hasta que les toque".

Ahora tocó el turno al subsecretario de Salud y zar de la pandemia en México, Hugo López Gatell, quien justificó por qué las bajas cifras de vacunación entre los médicos privados.

De acuerdo a cifras de López Gatell, dadas a conocer en la mañanera de este viernes, sólo el 3 por ciento del universo de 913,430 vacunados del sector salud corresponde al sector privado, es decir, poco más de 30 mil que atiende covid-19 en el país.

El funcionario federal comentó que el nivel de vacunación se relaciona al número de pacientes covid que se atienden en hospitales privados, pues durante la emergencia sanitaria se han registrado alrededor de 10,720 ingresos en esos hospitales, es decir, solo el 1.7 por ciento de los casos de toda la pandemia.

El subsecretario agregó que la cifra de médicos privados vacunados podría ser mayor ya que muchos de ellos también laboran en el sector público.

"Es decir, esta proporción del 3 por ciento está subestimada porque todas las personas que trabajan en el sector público y trabajan en el sector privado, que son de primera línea, han sido también vacunadas", aseguró.

Este viernes, el diario El Universal publicó que son cerca de 76 mil médicos privados los que estarían atendiendo covid-19, ya sea en pequeños consultorios de farmacias, en barrios y colonias populares o en edificios médicos, pues son ellos los que brindan la primera atención a pacientes que tienen síntomas del virus.

En cuanto al sector público, el número de personal sanitario vacunado asciende a 882,989 médicos, cerca de un 98 por ciento del total.

LAS MARCHAS DE MÉDICOS QUE AMLO NO QUIERE VER

"Si no te corresponde, no", fue el nuevo mensaje que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a médicos privados que han protestado por no haber sido vacunados contra la covid-19.

El mandatario mexicano destacó en su mañanera del jueves que el miércoles se convocó a una manifestación de médicos por falta de vacunas y aseguró que no reunieron gente.

López Obrador insistió en que a lo largo de más de un año de pandemia en México, los médicos no han protestado, no detuvieron la actividad en los hospitales y destacó el papel de las enfermeras al estar cerca de los enfermos de covid-19.

"Como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a medios de comunicación, voy al Reforma, a El Universal, a programas de radio", dijo sobre que en estos medios se ha hablado de una injusticia por no vacunar a médicos del sector privado.

Agregó que no aceptará presiones en medio de la temporada electoral, porque dice que hay un partido que quiere sacar raja de todo.

HAY OTROS DATOS

El presidente López Obrador no ha visto los otros datos que han evidenciado las protestas de médicos prácticamente desde el inicio de la pandemia de covid-19 y que se extendieron casi por toda la primera ola, las cuales también han sucedido en 2021. Las manifestaciones del personal de salud fueron muy intensas durante la segunda quincena de marzo de 2020, periodo de tiempo en el que arrancó la Jornada de Sana Distancia, política que mandó a la población a una primera etapa de confinamiento para frenar contagios.

Los trabajadores del sector Salud reclamaban ante la falta de insumos y medidas de protección necesarias para atender la emergencia nacional por covid-19.

En la Ciudad de México y el Edomex se presentaron hasta ese momento al menos diez protestas en diversos puntos por motivos similares.

CREARON EN MAYO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES POR LA SALUD

"No queremos monumentos, no queremos que nos aplaudan ni que nos digan héroes, lo único que queremos es mantenernos vivos. Sí reconocimiento a los caídos, pero reconocimiento económico, que apoyen a las familias de estos soldados que cayeron en batalla", enfatizó Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero de la "Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México", recién integrada en mayo de 2020.

El frente está compuesto por trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) así como de la Secretaría de Salud Federal, SSA.

DOCTORES DENUNCIAN "GANDALLISMO" EN APLICACIÓN DE VACUNAS

Ya en 2021, se han presentado protestas por falta de recursos para enfrentar al coronavirus, pero también ante el "gandallismo" que se ha presentado en la aplicación de vacunas contra el virus, que debían corresponder a quienes enfrentan la pandemia en la primera línea de batalla.

(Luis Ramos)