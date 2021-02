¿Cuánto dinero han recibido los independientes?

Mientras Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” ha recibido más de 7 millones de pesos en aportaciones de simpatizantes, posicionándose como el aspirante presidencial independiente más respaldado en términos económicos, otros reportan montos que apenas rebasan los 150 mil pesos como en el caso de María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, indígena nahua que también busca disputar la silla presidencial.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Así compiten en redes los aspirantes a la Presidencia

Como aspirantes por la vía independiente al cargo de representación más importante del país, los “sin partido” recurren al financiamiento privado para cubrir gastos en la recolección de 866 mil 593 firmas a lo largo de 17 entidades del país. Sin embargo, no en todos los casos hay el mismo nivel de éxito por lo que las cifras reportadas contrastan unas de otras.

La Silla Rota consultó los informes sobre “aportaciones de simpatizantes” que entregaron los aspirantes a una candidatura independiente a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). A 12 semanas del arranque para la búsqueda de apoyo ciudadano, estos son los montos de financiamiento privado reportado por los aspirantes independientes más identificados:

“El Bronco” el que más recursos recibe

El gobernador de Nuevo León con licencia y aspirante a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, reportó ingresos por 7 millones 255 mil 886 pesos donados por 108 ciudadanos.

De acuerdo con el último informe presentado, para el 25 de enero Jaime Rodríguez Calderón había recibido 5 millones 762 mil pesos en efectivo para apoyar sus tarea de recolectar firmas. Adicionalmente recibió aportaciones en especie por 1 millón 493 mil 888 pesos, aunque no se especifica el detalle de estas aportaciones.

En lo que respecta a aportaciones en especie los montos más elevados fueron por 419 mil 844 pesos y el segundo por la cifra de 400 mil 200 pesos. Mientras que en efectivo las aportaciones más elevadas son por 230 mil pesos. Hay en en el registro una lista de nueve simpatizantes que habrían entregado cada uno este monto. Adicionalmente se enlistan otros cinco ciudadanos cuyas aportaciones fueron de 200 mil pesos en efectivo.

Ríos Piter con el mayor número de donativos (operaciones)

En orden descendente se enlista Armando Ríos Piter, senador de la República con licencia y ex militante del PRD, que reportó financiamiento privado total de 2 millones 467 mil 644 pesos, provenientes de 488 ciudadanos.

Del total de aportaciones 2 millones 157 mil 644 pesos fueron en especie y solo 310 mil pesos fueron entregas en efectivo.

En este caso el número de donantes se disparó, sin embargo el monto de los recursos entregados al legislador fue menor. Las cifras oscilan entre los 4 mil pesos y los 10 mil. Solo existen dos aportaciones de 100 mil pesos que fueron entregados por la misma persona y se trató de entregas en efectivo.

Margarita Zavala apoyada por Calderón

A pesar del reconocimiento ciudadano y del número de simpatizantes que respaldaran su eventual candidatura a la Presidencia de la República, Margarita Zavala ocupa el tercer lugar en financiamiento privado recaudado.

En su caso registró en su informe sobre aportaciones de simpatizantes ingresos por 1 millón 563 mil 112 pesos, de los cuales 1 millón 250 mil pesos fueron entregados por su esposo y ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien realizó un primer donativo de 500 mil pesos y un segundo de 750 mil pesos.

La ex diputada federal y otrora primera dama de México solo ha recibido 313 mil 112 pesos de apoyo ciudadano (que no provienen del ex presidente de la República), de los cuales 22 mil 612 pesos fueron entregados en especie.

“Marichuy” recibe apoyos hasta de 100 pesos

María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, indígena nahua que también busca disputar la silla presidencial es la aspirante independiente con menos monto acumulado en participaciones de ciudadanos y simpatizantes.

Su reporte revela que ha recibido tan solo 177 mil 600 pesos en aportaciones, todas ellas entregadas en efectivo. Este monto fue acumulado por donativos de 27 ciudadanos que no dudaron en aportar aunque sea una pequeña cifra para apoyar los trabajos de recolección de firmas de la aspirante.

Tal es el caso de Lucia Vazquez quien donó 100 pesos a “Marichuy” para ir a en busca del apoyo ciudadano, o el de José Calderas que aportó 500 pesos a la aspirante presidencial independiente.