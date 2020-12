¿Cuántas veces ha dicho AMLO que no habrá apagones en México?

Foto tomada de un tuit del presidente López Obrador en el que se comprometió a que no habría apagones en su sexenio

¿Compromiso no cumplido? El apagón que dejó este lunes a 10.3 millones de personas sin energía eléctrica en varios estados del país dejó sin efecto la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no habría apagones durante su sexenio.

El presidente lleva ya varias promesas de que esto no volverá a ocurrir en el país, pero por ahora no ha atinado.

El 22 de diciembre de 2019, López Obrador tuiteó en una gira por centrales eléctricas de la CFE en Querétaro, Michoacán y Colima, ahí se comprometió a que no habría apagones y a mantener los precios de la luz. Destacó que logrará el progreso con justicia.

Al término de la gira por centrales eléctricas de la CFE en Querétaro, Michoacán y Colima, reitero el compromiso de que no habrá apagones y de mantener sin aumentos el precio de la luz. Seguirá habiendo progreso con justicia. pic.twitter.com/QE6EKgaVDo — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 23, 2019

Ayer lunes, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Sonora, Coahuila, Guerrero, Yucatán y Aguascalientes presentaron apagones en diversas zonas, por lo que 10.3 millones de personas fueron afectadas, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las ciudades que reportaron más afectaciones fueron Monterrey, Hermosillo, Saltillo, Aguascalientes, Mérida, Guadalajara y CDMX.

El pasado 26 de julio, en conferencia mañanera, el presidente López Obrador afirmaba que está garantizado el abasto de energía eléctrica en el país sin aumentos en los precios, y que para ello se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que ya se trabaja en una planeación conjunta con el sector privado.

"No habrá problemas de falta de energía eléctrica, hay abasto suficiente y no va a haber apagones, todo esto lo digo para que no se manipule", lanzó al detallar que la CFE buscaría reforzar en el sureste, zona donde hacen falta líneas de transmisión y construcción de plantas generadoras de energía.

En la mañanera de este martes 29 de diciembre, el mandatario mexicano adelantó que este tipo de apagones no se volverán a presentar, aunque dijo que aún no se tiene el diagnóstico final del incidente.

Afirmó que se trató de un desbalance y por ello ocurrieron los apagones eléctricos de este lunes. Subrayó el trabajo de la CFE para atender el problema y recordó que trabaja para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, institución que buscaba ser privatizada en el periodo neoliberal.





¿QUÉ SABEMOS DE LAS CAUSAS DEL APAGÓN?





La CFE informó que después de un primer diagnóstico, la falta de luz en varias partes del país "no es un tema de distribución ni de transmisión", por lo que esperará a que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dé un informe.

Por su parte, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que trabajó de forma coordinada con la CFE para restablecer el servicio de luz.

Explicó que este lunes, a las 14:28 horas, se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía, ocasionando una pérdida de aproximadamente 7 mil 500 megawatts.

Por lo anterior, se activaron los esquemas de protección automática con el objetivo de minimizar un riesgo mayor.

A las 16:42, la CFE reportó que se recuperó al 100 por ciento la carga de energía.

.@CENACEmexico informa que a las 16:12 se ha recuperado el 100 por ciento de la carga. — CFEmx (@CFEmx) December 28, 2020

Las causas por las que hubo un apagón generalizado serán dadas a conocer este martes toda vez que la CFE y el Cenace todavía realizan investigaciones aunque descartó que haya afectaciones al sistema eléctrico nacional; sin embargo, se reconoció que 16 centrales eléctricas que salieron de operación 8,934 megawatts.

por lo que se activaron los esquemas de protección automática con el objetivo de minimizar un riesgo mayor. Es importante precisar que @CENACEMexico está trabajando de manera coordinada en el restablecimiento junto con @CFEmx. — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) December 28, 2020

Manuel Bartlett descartó daño alguno al sistema eléctrico y pese a que el apagón fue nacional, fue de carácter disperso y no afectó al Sistema Cutzamala o a la red de transporte del Metro, la cual sólo se suspendió temporalmente la Línea A.

También resaltó que "no hay una política de gobierno de centralizar todo en la CFE, está todo claro con la participación privada".

Cinco salidas de líneas de transmisión ubicadas en el norte del país estuvieron relacionadas con los cortes de luz registrados este lunes, explicó Noé Peña Silva, director de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El funcionario comentó, en conferencia de prensa virtual, que estas fallas se registraron entre Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Linares, Nuevo León (dos líneas); entre Mazatlán, Sinaloa, y Tepic, Nayarit (dos líneas), y entre Durango y Fresnillo, Zacatecas (una línea).





(Luis Ramos)