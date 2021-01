México está en un momento crítico de la pandemia y no es el punto máximo que vamos a ver. (Cuartoscuro)

¿Cuándo van a disminuir los casos de covid-19? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en este momento cuando el repunte de contagios y muertes va al alza. Roselyn Lemus-Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford, explicó que no será pronto, ya que para lograrlo se necesita que 75% de la población esté vacunada, aunque los primeros cambios positivos se podrán observar cuando cuatro de cada 10 mexicanos esté inmunizado.

Lemus-Martin, quien es especialista en vacunas y tratamientos contra covid-19, recordó que estamos en un momento crítico de la pandemia y alertó que no es el punto máximo que vamos a ver, a pesar de que en días pasados hubo más de 20 mil casos diarios, que podrían incluso ser 30 mil, considerando que no se hacen suficientes pruebas.

"Desafortunadamente no era inesperado, ya se esperaba sobre todo por las fiestas, la temporada. Se viene arrastrando un ascenso en las cifras desde después del Buen Fin que no ha podido parar. De hecho, nunca se ha podido controlar la pandemia, nunca ha habido un descenso en México, se queda en una meseta quizás, pero vuelve a subir", destacó.

Aunque hace casi un mes comenzó la vacunación contra covid-19, se han aplicado pocas dosis, ya que sólo la han recibido trabajadores de salud, por lo que tardaremos casi todo 2021 en ver los resultados.

Al ser cuestionada sobre cuándo se cuándo podremos ver una disminución en los casos de coronavirus, la especialista de la Universidad de Oxford explicó que "para poder ver realmente una diferencia, la norma es que se vacune al 75% de la población, para que alcancemos la llamada inmunidad de rebaño, pero para llegar a ese punto faltarían muchísimos meses, incluso hasta el siguiente año, pero para empezar a ver una mejoría, yo creo que sí sería al menos al 40% de la población que se vacunara, al menos a los grupos de riesgo".

"Yo creo que el primer gran impacto lo vamos a ver cuando estén cubiertos los viejos, si de veras se lograra vacunar a personas de 60 y más o de 50 y más, por lo menos vamos a ver un impacto muy marcado en muertes, van a bajar las defunciones de una manera notable", señaló Lemus-Martin.

Sin embargo, alertó que de aquí a que lleguemos al 75% se van a seguir viendo repuntes. Explicó que, aunque se estima que para marzo haya un descenso pequeño o una meseta, a lo largo de los siguientes meses se registrarán aumentos, ya que muchas personas no quieren estar en confinamiento y también por cuestiones económicas.

A esto se suma, señaló Lemus-Martin, el impacto de la nueva variante de virus Sars-CoV2 que es más contagiosa y que infecta a las personas de manera más rápida, además de que el sistema ya está colapsado.

La especialista de la Universidad de Oxford, quien ha estudiado las vacunas y los tratamientos contra covid-19, indicó que hay varias fallas en el actual plan de vacunación, el cual no fue bien planteado desde el inicio, se han recibido pocos lotes que no son grandes, ha habido desorden, no hay un sistema electrónico y hay poca transparencia.

Manifestó que realmente no es una vacunación masiva como tal, ya que tendríamos que estar aplicando entre 150 mil y 200 mil dosis diarias, como se hace en otros países.