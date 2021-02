¿Cuándo será el regreso a clases? SEP y gobernadores chocan posiciones

La reanudación de clases a nivel nacional se dará hasta que el semáforo de reactivación, de acuerdo con el plan anunciado este miércoles por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentre en verde, es decir, que no exista el riesgo de contagio de covid-19, informó durante la conferencia matutina el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

"No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, solo abriremos con semáforo verde", dijo el funcionario en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

#EnLaMañanera Sobre el posible regreso a las aulas, el titular de la @SEP_mx, @emoctezumab

, enfatizó que "no vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestra comunidad escolar, sólo abriremos con semáforo verde" pic.twitter.com/dh2suLTMl8 — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2020

En este sentido, aseguró que el retorno a la escuela debe ser implementado con políticas diferentes en las distintas regiones del país.

El funcionario recalcó que el programa Aprende en Casa ha sido seguido a nivel nacional por ocho de cada 10 maestros y por nueve de cada 10 alumnos.

“Se está trabajando en casa y además el Ciclo Escolar 19-20 está asegurado, como hemos expresado en otras ocasiones", dijo Moctezuma desde Palacio Nacional.

Recordó, también que el pasado 23 de marzo, cuando inició la Jornada de Sana Distancia, los cursos se habían completado entre el 70 y el 80 por ciento.

Este martes 12, el titular de la SEP participó en una teleconferencia junto a la secretaria de Gobernación y otros funcionarios federales y gobernadores, donde los mandatarios de 9 entidades se manifestaron incertidumbre sobre el plan gubernamental de reanudación de actividades y optaron por extender el confinamiento.

Parece que 14 gobernadores han decidido el manejo del ciclo escolar de los alumnos en sus estados. Una vez más, y a falta de la acción sanitaria unificada de la Federación, cada cual haciendo lo que estiman es mejor para sus poblaciones. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) May 15, 2020

Postura de gobernadores

Los mandatarios de Jalisco, Baja California Sur, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Coahuila y Nuevo León no reanudarán las clases durante el ciclo escolar actual, pese al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar para este miércoles su plan de reapertura del país tras casi dos meses confinamiento por la covid-19.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dio a conocer este 13 de mayo el plan de reactivación económica, social y escolar para volver a la "nueva normalidad", en la que se prevé que el próximo 18 de mayo, en una primera etapa (de cuatro), reinicien 269 municipios en 15 estados.

En la tercera etapa, que inicia el primero de junio, se establece el sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, agregó.

EXTIENDEN EL CONFINAMIENTO

No obstante, mientras no se tengan condiciones y certidumbre respecto a las cifras dadas por el gobierno federal de contagios y decesos, según lo anunciado por los mandatarios en diversos mensajes, las clases seguirán en línea y no presenciales.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; el secretario de Salud, Jorge Alcocer; de Educación Pública, Esteban Moctezuma, entre otros, sostuvieron una reunión virtual con los gobernadores como parte de las actividades para organizar un regreso escalonado.

Durante el encuentro, la que la mayor de las inquietudes e interrogantes fue la educación.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; seguido por Enrique Alfaro, de Jalisco, coincidieron en que en el país no hay condiciones para regresar a clases, “sería un grave error”, expuso el segundo.

Silvano Aureoles, de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y de Puebla, Miguel Barbosa; se unieron a la extensión del confinamiento.

Este último, durante una conferencia dijo: “no se ve claro, no se habla claro, el primero de junio no se puede regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y están subiendo los casos”.

Héctor Astudillo, expresó que en Guerrero se encuentran “atrasaditos” en la pandemia; “primero van las ciudades más grandes y después como que se va desplazando, entonces hay que estar muy pendientes de esto, les estaremos informando oportunamente, pero no es antes del primero de junio”.

LOS PLANES

Estas son las estrategias que los gobernadores que no retomarán actividades conforme al plan federal.

Coahuila: ciclo escolar concluirá con clases virtuales para no arriesgar a los niños, aseguró el gobernador Miguel Riquelme.

Nuevo León: también determinó que el ciclo escolar concluya con clases en línea.

Tamaulipas: el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca señaló que el ciclo escolar tanto de nivel básico como en universidades, se realizará completo de manera virtual.

Jalisco: Enrique Alfaro aseguró que el objetivo sería alargar lo más posible las clases en línea. Prevé el regreso a las aulas para el 24 de agosto.

Morelos: el cierre del ciclo escolar será de forma virtual, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Guerrero: Héctor Astudillo aseguró que el regreso a clases debe ser considerado por estado y no por municipios.

Baja California Sur: el gobernador Carlos Mendoza Davis aseguró que la entidad el regreso a clases dependerá del desarrollo de la pandemia.

Michoacán: “No expondremos a las niñas y niños a un regreso a clases forzado”, dijo el gobernador Silvano Aureoles.

Puebla: “No se puede decir que (el regreso a las aulas) será el próximo mes”, dijo el gobernador, Miguel Barbosa.

GOAN SE DIVIDE

Esta mañana, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) advertía que no era posible reabrir más actividades económicas hasta que el descenso en el nivel de contagios por covid-19 lo permita, esto tras el anunció del Consejo de Salubridad General.

Sin embargo, los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro comunicaron que las industrias automotriz y aeroespacial reabrirán el sábado próximo.

Los gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Chihuahua, Javier Corral Jurado; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Querétaro, Francisco Domínguez; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y Yucatán, Mauricio Vila Dosal, señalaron que la salud y vida de las personas es primero, antes de reactivar las actividades.

Por ello, anticipamos que, escuchando a los especialistas en salud, y asumiendo la autoridad sanitaria que representamos, determinaremos lo conducente en nuestras entidades según las condiciones locales.





(diego joaquín)