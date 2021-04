"Cuando esté tu dinero, te largas", audio exhibe presunta amenaza laboral de Arvide

"Te bajas ¡Te bajas! Esa es la orden, te bajas. ¡Que te bajes! Ese es tu trabajo y van a hacer lo que yo diga", esas son las palabras con las que se dirigió a sus empleados Isabel Arvide, la escritora que fue nombrada cónsul de México en Estambul por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este miércoles se filtró un audio en el que se presume es la voz de Isabel Arvide que discute con una joven, aunque todo indica que también se dirigió con tono fuerte a otras personas de su equipo de trabajo.

Tras algunas diferencias, la también periodista habría lanzado amenazas contra los trabajadores, incluso les aseguró que nunca volverían a conseguir empleo.

En el audio difundido en las redes sociales, se escucha cómo una mujer le contesta a Arvide: "Sí, pero en mi contrato, mi trabajo no es...".

En ese momento es interrumpida por la mexicana y la cuestiona: "¿Qué dice tu contrato? ¡Tráelo! ¿Qué dice tu contrato?", gritó.

Dale un poco de poder aún ser ignorante y esto es lo que sucede...



Un acoso laboral que sufren los empleados del Consulado de Estambul por parte de Isabel Arvide Limón. pic.twitter.com/GwAi9XrQ6B — La Abuela García®™ (@rthur_013) April 14, 2021

OTRAS AMENAZAS DE ARVIDE A EMPLEADOS

En el audio filtrado, Isabel Arvide también pidió a los empleados ya no utilizar la cocina del consulado para comer.

Más problemas vas a tener, menos te voy a pagar. Más problemas vas a tener en la vida (...) Ustedes dicen que su contrato dice que solamente pueden trabajar hasta las 5 de la tarde, entonces compras un reloj checador. Quien llegue 9:15 de la mañana se le descuenta la mañana, ¿de acuerdo? Eso dice el contrato

"No me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de dársela. No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida y haces favor de venir vestido decentemente. No vuelves a venir con una camiseta ni con una sudadera. Aquí se viste uno decente. ¿Queda claro?", exigió la mujer de 69 años.

"Mi baño no lo utilizan por favor, porque en el momento en que esté tu dinero, te largas. Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo en ningún lugar porque a donde vayas yo voy a hablar y voy a decir qué clase de gente eres", fueron otras de las presuntas amenazas exclamadas por la Cónsul de México en Estambul.

ISABEL ARVIDE, CÓNSUL DE MÉXICO EN TURQUÍA

A mediados de 2020, la escritora y periodista tabasqueña, Isabel Arvide Limón fue designada como la nueva Cónsul de México en Estambul, Turquía.

Al momento de ser nombrada la nueva cónsul de México en Turquía, Isabel Arvide presumió en redes sociales el oficio de la Cancillería donde se le notifica la recomendación y aprobación para sus nuevas y su pasaporte diplomático.

La designación del nuevo cónsul se retrasó por la pandemia. Cabe mencionar que el Consulado de México en Estambul es de carrera por lo tanto el nombramiento no tiene que ser aprobado por el Senado como los nombramientos de cónsules generales.