¿Cuáles son los penales más conflictivos del país, según el Inegi?

Al presentar los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF) 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se informó que de los 19 centros penitenciarios ubicados en el país el CEFERESO número 5 Oriente de Villa Aldama, en Veracruz se ubico como el penal más conflictivo.

Durante 2019 se reportaron 662 incidentes, en los cuales estuvieron involucradas mil 535 internos. Del total de incidentes 344 fueron riñas y 318 de otro tipo, donde el CEFERESO de Villa Aldama catalogado como de máxima seguridad reportó el más alto índice de incidentes.

De enero a diciembre de 2019, en el penal se registraron 114 riñas entre la población interna; lo cual equivale a un 17 por ciento de los 662 conflictos en los reclusorios federales.

El Inegi reveló que el segundo penal más conflictivo fue del CEFERESO 1 de Altiplano, en el Estado de México, con 87 riñas; seguido del CEFERESO 13 de Oaxaca, con 63 incidentes y el Centro de Federal de Readaptación Psicosocial de Ayala, en Morelos con 54 altercados.

Sobre el ingreso de internos a los centros penitenciaros federales se contabilizaron 7 mil 936, de las cuales 97.7 por ciento fueron hombres y 2.3 por ciento mujeres. De las personas ingresadas 70.5 por ciento ingresaron por delitos del fuero federal y 29.5 por ciento por delitos del fuero común. Comparado con 2018, se registró un incremento de 92.4% de las personas ingresadas a los centros penitenciarios federales.

Al cierre de 2019, se reportó que el total de la población privada de la libertad en los centros penitenciarios federales era de 17 mil 271, de éste, 95.2%, es decir, 16 mil 438 son hombres y 4.8 por ciento, unas 833 mujeres. Con respecto a 2018, se registró una disminución de 3.6 por ciento.

De esta población de detenido el 40.2% no cuenta con una sentencia, el 32.9% tenía un fallo definitivo, mientras que el 26.9% contaba con una sentencia no definitiva; lo que significa que cerca de la mitad de las personas presas en los penales federales, no han sido encontrados culpables o inocentes del delito que se les acusa.

El Inegi destaca que de la población privada de la libertad al cierre de 2019, se registró que 1.3% pertenecía a algún pueblo indígena, 28.9% tenía alguna condición de discapacidad y 20% tenía alguna adicción a sustancias psicoactivas.

Mientras que los centros penitenciarios con la mayor cifra de personal sancionado por alguna conducta inapropiada se ubicaron en los CEFERESO número 15 de Chiapas, el CEFERESO del Altiplano y el CEFERESO número 14 en Durango.

Durante este periodo, el sistema penitenciario federal ejerció un presupuesto de 21 470 292 754 pesos, lo que representó un aumento de 43.6% con respecto a 2018.

Siendo el CEFERESO número 17 de Michoacán el centro penitenciario que ejerció la mayor cantidad de recursos (2 602 084 386 millones de pesos), lo que representó 12.1% del total nacional. Del total de presupuesto ejercido a nivel nacional, 11 centros penitenciarios destinaron 677 809 562.1 pesos para la adquisición y mantenimiento de equipo tecnológico y de seguridad.





