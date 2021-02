¿Cuáles son las transas?, reta AMLO a probar ilícitos de Bartlett

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue legal la exoneración del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, e incluso retó a probar cualquier ilícito del que se le acusa.

“Pruébenlo, por lo que corresponde a nosotros el señor es director de la CFE, a ver, ¿ahí cuáles son las transas? Los contratos entregados como se hacía antes, por influencia, ahora, lo que hizo antes bueno eso se juzga y pues cada quien tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta Administración y eso es lo que se resolvió”, dijo.

“Además yo tengo en estos casos un criterio que considero amplio, no se puede solo acusar sin pruebas, yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé, siempre, nunca me presentaron una denuncia por calumnia”, lanzó.

Afirmó que sus opositores están nerviosos y por ello lanzan acusaciones sin sustento. Recalcó que su gobierno no permitirá funcionarios corruptos.

“Tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales, si hay una denuncia de corrupción sobre todo en lo que corresponde al gobierno que represento, si hay un servidor público corrupto no solo se va a su casa, se va a la cárcel”, aseguró.

“Pañuelito blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo, y quiero que me tapen la boca”, agregó.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció ayer jueves que Manuel Bartlett no incurrió en enriquecimiento oculto ni conflicto de interés al haber omitido en su declaración patrimonial y de intereses la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja sentimental e hijos, al considerar que no estaba obligado a reportarlos.

AGUINALDO

El presidente hizo un llamado a los empleadores del país para que no haya despido de trabajadores durante diciembre, ya que en algunos casos se hace para no pagar aguinaldos y prestaciones, y anunció que se hará una inspección sobre este tema.

Al recordar que este viernes es el último día para que los trabajadores del país reciban el aguinaldo, señaló que en varias empresas (grandes, pequeñas y medianas) hay despidos o incluso simulación de éstos para no pagar a los empleados, prácticas que no debe ocurrir, por lo que de continuar se realizarán inspecciones.

“Si tenemos un mecanismo adecuado va a haber un ¿Quién es quién? en el trato a los trabajadores, porque tenemos información de que se trata de grandes empresas, no solo pequeñas y medianas”, indicó el mandatario federal durante su conferencia mañanera.

“Se sigue despidiendo en estas fechas a los trabajadores para no pagar las prestaciones y no queremos que esto siga sucediendo”, dijo López Obrador al hacer un exhorto a las empresas en el país para que paguen el aguinaldo a sus empleados.





