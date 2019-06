¿Cuál fue el regalo improvisado de AMLO a cambio de un cinturón de Andy Ruiz?

REDACCIÓN 11/06/2019 01:11 p.m.

El presidente recibió un cinturón y unos guantes de box de la mano de Andy Ruiz Jr., campeón mundial de peso completo, y a cambio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le obsequió un billete de 500 pesos.

En el marco de su visita a Palacio Nacional, luego de convertirse el 1 de junio en el primer mexicano campeón mundial de pesos pesados, Andy Ruiz le entregó al presidente López Obrador una copia del cinturón WBA y los guantes con los que obtuvo el campeonato.

Fíjense qué cosa tan interesante, me trae estos guantes, yo no los voy a usar porque soy pacifista. No se trata de eso, pero le agradezco mucho", afirmó López Obrador al recibir los regalos.

Al mismo tiempo, el presidente le entregó un billete, no sin antes ofrecer disculpas al presidente del Banco de México (Banxico), quien le regaló originalmente ese billete, según explicó en un video compartido en sus redes sociales.

López Obrador explicó que el motivo del obsequio fue que el billete tiene el número de serie AR0010718, que coincide con la fecha en la que él fue electo presidente de México: el 1 de julio de 2018 (01-07-18).

Además, agregó, que al observar el billete este martes por la mañana se encontró con que la clave contiene las iniciales de Andy Ruiz (AR).

Este es mi reconocimiento que lo hago a nombre del pueblo de México a Andy Ruiz, campeón mundial de peso completo", finalizó el presidente.

El pasado 1 de junio, Andy Ruiz Jr. ganó los cinturones de peso pesado que poseía su rival Anthony Joshua al noquearlo: Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Mundial de Boxeo.

