¿Cuál fue el gesto de despedida de ''El Vicentillo'' hacia ''El Chapo?

REDACCIÓN 08/01/2019 09:43 a.m.

En el último día como testigo en el juicio contra Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, el narcotraficante Vicente Zambada Niebla, ''Vicentillo'', declaró que el capo no es su enemigo.

Durante la audiencia de 14 horas, el hijo de Ismael "Mayo" Zambada, afirmó que ''El Chapo'' ''no es un mito'', sino un criminal real que trabaja con drogas.

Puedes leer: El día que El Chapo se quedó sin dinero

Ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y al concluir la audiencia ''El Vicentillo'' se despidió de Guzmán Loera con un ligero cabeceo, que el acusado correspondió.

De acuerdo con los especialistas esta fue la última vez que ambos narcotraficantes se vean cara a cara, ya que ''Vicentillo'' se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde 2010.

Durante sus declaraciones, ''Vicentillo'' llamó ''compadre'' al Chapo en varias ocasiones, y declaró que "no es su enemigo", pero que se comprometió a cooperar con la Fiscalía.

"No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo," respondió el narcotraficante a la acusación de Eduardo Balarezo, abogado de Guzmán Loera, de que por la información que ya reveló sobre su cliente, podía considerarlo su adversario.

Vicentillo declaró que "El Chapo" no es ningún chivo expiatorio, como su defensa intentó pintarlo durante las sesiones del juicio, sino líder del cártel de Sinaloa, un líder del cártel como su padre.

Ante las preguntas de la fiscal Amanda Liskamm, ''Vicentillo'', respondió que Guzmán Loera es "un traficante real que trabajaba con droga, un líder del cártel como su padre".

Por su parte, Eduardo Balarezo, abogado de ''El Chapo'', informó que el juicio contra su cliente podría terminar a finales de enero antes de lo anticipado.

LEA TAMBIEN Presunto financista de "El Chapo" no será liberado Además, su hermano es Miguel Ángel Trillo Hernández, el piloto de "El Chapo", quien organizó la logística de la fuga 2001

LEA TAMBIEN El juicio contra "El Chapo": Siete testigos, dos audios y un video El proceso legal contra el líder del Cártel de Sinaloa, considerado el mayor narcotraficante de los últimos 20 años, será reanudado el próximo 3 de enero





Con información de Noticieros Televisa





kach