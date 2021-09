¿Cuál es la nueva polémica entre AMLO y Vargas Llosa?

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el escritor Mario Vargas Llosa no lo conoce y por ello ha declarado que buscará reelegirse en la elección de 2024.

En conferencia mañanera, López Obrador expuso que "claro que no conoce bien, esto es natural porque es peruano-español, yo voy a estar aquí sólo mi sexenio y eso si la revocación del mandato lo permite".

Agregó que en su partido hay un relevo generacional y todos los aspirantes "son muy responsables, muy sensatos, muy inteligentes, honestos".

El mandatario mexicano comentó que Vargas Llosa aceptó que en México hay una democracia.

"Yo les diría que hasta se modera porque no tiene elementos y por más que le guste el surrealismo, la ficción, además como es escritor, pues no puede inventar cosas y dijo que no era la dictadura perfecta sino que había una democracia en México", dijo López Obrador.

¿QUÉ DIJO VARGAS LLOSA A LORET DE MOLA?

Mario Vargas Llosa asegura que el presidente López Obrador busca la reelección para 2024.

"López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda", dijo el Premio Nobel de Literatura en entrevista para Carlos Loret de Mola. Vargas Llosa agregó también que "México no se está dejando", expuso el Premio Nobel de Literatura.

Apenas la semana pasada, el escritor peruano llamó en México a defender la libertad de expresión y la democracia "con razones" y a convencer a los ciudadanos de su importancia si es que se quiere "prosperar y que no haya guerras", durante la inauguración del foro "Los desafíos de la libertad de expresión, hoy" realizado en la Universidad de Guadalajara.

Vargas Llosa dijo que ni el socialismo ni el comunismo son la solución para los problemas de igualdad y prosperidad que necesitan los países de América Latina.

No es la primera vez que el escritor se lanza contra el mandatario mexicano, en noviembre de 2019 dijo temer que "México esté retrocediendo un poco" con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de populista.

"Temo muchísimo que el populismo, que parece realmente la ideología del actual presidente de México, nos conduzca otra vez a la dictadura, perfecta o imperfecta, dictadura al fin y al cabo", expuso durante una conferencia que ofreció en el Museo Memoria y Tolerancia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

