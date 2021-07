Críticas de AMLO, un "honor para un pinche gachupín como yo": Pérez-Reverte

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles la posición del periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte sobre las protestas en Cuba.

López Obrador criticó que las autoridades españolas no solo no tuvieron "la delicadeza" de responder a su carta para pedir que se disculparan por la Conquista sino que la filtraron a la prensa y "desataron toda una campaña de ataques" contra el gobierno mexicano por parte de "pro monárquicos" como los escritores Mario Vargas Llosa y Arturo Pérez-Reverte.

El mandatario mexicano exhibió la posición del periodista en la pantalla de la mañanera.

El tuit de Pérez-Reverte señala:

"No creía necesario expresar lo evidente, pero me lo piden: Cuba es una dictadura, no una democracia. Y quien defienda al régimen cubano, sea español o hispanoamericano, demuestra tener muchos intereses turbios, mucha ranciedad política y muy poca vergüenza. ¿Qué más puedo decir?".

No creía necesario expresar lo evidente, pero me lo piden: Cuba es una dictadura, no una democracia. Y quien defienda al régimen cubano, sea español o hispanoamericano, demuestra tener muchos intereses turbios, mucha ranciedad política y muy poca vergüenza. ¿Qué más puedo decir? — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 13, 2021

Más tarde, el autor de "La reina del sur" reaccionó a la crítica que hizo el mandatario mexicano sobre su tuit.

Esto comentó:

"A partir del minuto 1:01, si tienen curiosidad. Todo un presidente de México, nada menos (en lo que México elige para que lo presida, allá cada cual y ahí no me meto), al que irritan mis opiniones. Híjole. Demasiado honor para un pinche gachupín como yo".

A partir del minuto 1:01, si tienen curiosidad. Todo un presidente de México, nada menos (en lo que México elige para que lo presida, allá cada cual y ahí no me meto), al que irritan mis opiniones. Híjole. Demasiado honor para un pinche gachupín como yo.https://t.co/DgtafLA5gb — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 14, 2021





LAS CRÍTICAS DE AMLO CONTRA ESPAÑA





Ante preguntas del periodista español Alberto Pélaez y de Isabel Cota, del diario El País, el presidente López Obrador señaló las "diferencias" que mantiene con el gobierno de España por no disculparse por la Conquista, y con empresas españolas, que durante los últimos años "se dedicaron a saquear" el territorio mexicano.

"Tenemos con el pueblo de España una relación de mucho respeto, fraternal. Las diferencias son con el gobierno de España y con la cúpula empresarial española. Y no generalizo, con algunos miembros de la cúpula de poder en España", expresó durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

La polémica comenzó en marzo de 2019, cuando López Obrador pidió por carta al rey de España Felipe VI y al papa Francisco que se disculparan con los indígenas por la conquista del actual México, algo en lo que sigue insistiendo a día de hoy.

#EnLaMañanera | El presidente López Obrador pide que México y España se reconcilien, y que no solo se vea el saqueo a nuestro país sino también reconocer lo que ellos nos aportaron. #yn ???????? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/gr4K2Yt987 — La Silla Rota (@lasillarota) July 14, 2021

"Los programas de radio y televisión de España burlándose de nuestra propuesta, que por qué tenían ellos que pedir perdón. Con mucha arrogancia, les faltó humildad", expresó el mandatario.

López Obrador, quien releyó la carta en la rueda de prensa, consideró que "era importante el que el gobierno de España, como un gesto de buena voluntad para mejorar nuestras relaciones" ofreciera "disculpas por los excesos que se ejerció durante la invasión".

El gobierno mexicano ha convocado este 2021 una maratón de eventos para conmemorar los 200 años de la independencia de México (1821), los 500 años de la conquista de Hernán Cortés (1521), una efeméride ahora renombrada como "resistencia indígena", y los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, actual Ciudad de México.

El presidente recordó que el Estado mexicano también se está disculpando durante este año con comunidades indígenas discriminadas y aseguró que le habría gustado conmemorar también "lo que se aportó de España y de Europa a nuestro país".

En una visita a México el pasado noviembre, la entonces ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, expresó la voluntad del gobierno español de participar en las conmemoraciones por el bicentenario, si bien rechazó pedir disculpas.





ARREMETE CONTRA EMPRESAS

Además, el presidente arremetió una vez más contra empresas energéticas y constructoras españolas que en los Gobiernos anteriores "recibían contratos jugosísimos para ellos y muy malos para la Hacienda mexicana".

"En el período neoliberal se cometieron actos de corrupción por parte de empresas españolas que nos vieron como tierra de conquista y se dedicaron a saquear y a robar. Claro con el apoyo de las autoridades mexicanas", dijo.

El mandatario, quien dijo que "ya no se permiten estas conductas", explicó sin embargo que tiene "buena relación" con la banca española afincada en México y aseguró que su país "sigue abierto a la inversión extranjera y a la de España", su segundo socio comercial después de Estados Unidos.

A pesar de todo, López Obrador dijo que hay "mucho respeto al pueblo español" porque "hay que distinguir" a un pueblo de su gobierno.





(Luis Ramos)