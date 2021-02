Critican silencio de AMLO ante masacre en Minatitlán

El asesinato de 14 personas, entre ellas un bebé de un año de edad, en Minatitlán, Veracruz, conmocionó a todo el país, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador fue criticado ante el silencio por la masacre.

El mandatario, en lugar de posicionarse al respecto, en tuit arremetió una vez más contra sus opositores.

“Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados.”

El expresidente Vicente Fox escribió en Twitter: "Qué vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión. No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí. ¡No más violencia! #Minatitlán".

La escritora y politóloga Denise Dresser expresó: "El mensaje que quisiéramos oír: 'La violencia en #Veracruz nos exige sumar en vez de restar. Nos exige convocar en lugar de dividir. Enfrentaremos el crimen con la ley en la mano, unidos, porque México no es el país de unos o de otros; es el país nuestro y así lo defenderemos'.".

Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados llamó a la reconciliación.

El perredista Fernando Belaunzarán escribió de forma irónica en Twitter: "Los gobiernos municipal, estatal y federal son de Morena, pero la responsabilidad por la tragedia de Minatitlán es de mis adversarios que callaron como momias" #AsiHabloPejetustra".

El ex Secretario del Trabajo y ex senador Javier Lozano se sumó a las críticas: "¿Alguna condolencia, mensaje de solidaridad o visita urgente a la entidad por parte de quien presume ser el presidente de la cuarta transformación? Aún, no. ¿Verdad? Qué grande le quedo el paquete (y la boca). #Minatitlán"

"En 15 horas no pudo escribir UN SOLO tweet para expresar sus condolencias por la tragedia en Minatitlán ni dar una postura oficial al respecto. El presidente está extraviado, enojado y ofuscado. ¿Cuándo entenderá que la campaña ya terminó?", cuestionó Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano.

Álvarez Máynez citó un tuit de López Obrador, de junio de 2017, donde el hoy presidente criticaba la ineficacia del entonces gobernador del PAN Miguel Ángel Yunes en Veracruz.

"El siniestro de Yunes Linares ofreció en campaña que en 6 meses habría seguridad. Se venció el plazo y sólo ayer 16 ejecutados en Veracruz", publicó en ese entonces López Obrador.

Con información de Reforma

