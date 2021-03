Critican mensajes erróneos de AMLO hacia las mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a caracterizarse por hacer un uso adecuado de simbolismos, no muestra empatía con el movimiento feminista con mensajes como la colocación de una valla de seguridad en Palacio Nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer, expuso la politóloga Patricia de Stefano para Cita Con Las Urnas 2021.

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y José Roldán, académico del CIDE, analizaron con De Stefano la actitud del presidente ante los reclamos feministas en torno a la persistencia de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y las vallas colocadas para evitar pintas en las fachadas de distintos inmuebles gubernamentales.

Que el muro de seguridad haya sido convertido en un memorial por parte de mujeres da un mensaje muy cargado de simbolismo, expuso la politóloga, por lo que llama la atención que AMLO no emita un discurso empático con la lucha.

Al considerar que las violencias contra las mujeres son un tema que trasciende gobiernos, culturas y territorios, De Stefano consideró que el presidente López Obrador podría dar una muestra de empatía que pueda ser algo "corto en la realidad objetiva", pero que ayude a visibilizar los problemas de género y a no criminalizar la protesta.

Cualquier inmueble vale mucho menos que una vida, agregó Ivonne Ortega, quien destacó que Palacio Nacional nunca se había visto cercado como este 8 de marzo.

"No le encuentro el sentido de hacerlo (amurallar el inmueble) porque al final (las mujeres) están en su derecho de manifestarse", expresó. La exgobernadora calificó la protesta como legítima.

José Roldan, por su parte, dijo que la ciudadanía debe cuestionar cómo el Poder y los poderes tienen presente "no sólo la relación (de convivencia entre hombres y mujeres), sino la relación política en el sentido de qué lugar ocupa la mujer en la concepción que los partidos tienen, para la sociedad que buscan y las políticas concretas" que se impulsan.

"Ahí hay un vacío, no sólo de Morena, sino, a veces más a veces menos, se expresa en todos los partidos políticos", dijo el académico.

¿SE NOTA UN CAMBIO EN LA SOCIEDAD Y AUTORIDADES?

Para Ivonne Ortega, la lucha feminista es una oportunidad para que los gobiernos se muestren más empáticos puesto que no han bajado los índices de feminicidio y en el contexto de la pandemia de covid-19 representa una condición de riesgo en el núcleo familiar.

Patricia De Stefano consideró que pese a que en los últimos años se nota un avance significativo de la protesta contra la violencia machista, no se percibirá un cambio sustancial en la actual administración federal "no por juzgar al gobierno, sino por ser realista", ya que se requieren de un cambio cultural. Pidió a las mujeres no desesperar y continuar en lucha.

Roldán Xopa detalló sobre dos limitantes que frenan un cambio de perspectiva: el primero es la incapacidad de, como hombre, colocarse ante experiencias que sólo pueden ser vividas por una mujer; y la segunda la falta de competencias por parte de los políticos para construir alternativas conjuntas a través de diálogo y conversación entre hombres y mujeres en el marco de una sociedad democrática.

