Critica extitular de Semarnat Tren Maya; "aplastará cultura milenaria"

El exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, pidió un poco de "cordura en las propuestas confusas del Tren Maya" y sobre todo diálogo verdadero y transparente.

En un texto publicado en El Correo Ilustrado del periódico La Jornada, el ambientalista afirmó que como sucede en buena parte del planeta "donde poderes inmaduros gobiernan, los estados-nación aplastan las culturas milenarias sin consideración alguna mediante proyectos que invocan el desarrollo, el progreso social y el crecimiento económico, cuando nada certifica ese discurso trillado".

Indicó que lo que amplios sectores de la sociedad mexicana piden es un poco de cordura en las propuestas confusas del Tren Maya (y de otras similares), y sobre todo, diálogo verdadero y transparencia en la información que no fluye.

"Con el anuncio de la militarización de ese y otros proyectos se envía un mensaje ominoso. Como si se quisiera imponer con toda la fuerza un proyecto que cada día parece más endeble, oscuro y menos realizable".

Resaltó que los mexicanos que pertenecemos a una nación de apenas 200 años de antigüedad, ni debemos "ni podemos imponer un megaproyecto a una cultura que habita esa región desde hace 3 mil años, y resiste, mediante múltiples vías, todas las amenazas a su existencia".

El 31 de agosto, luego de su polémica con el titular de la Sader y de criticar el proyecto de la 4T y dudar de su existencia por las luchas de poder y contradicciones en su interior, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, dejará su cargo y en su lugar será sustituido por María Luisa Albores González, actualmente titular de la Secretaría del Bienestar.

Previo a ello, Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, denunció hace unas semanas que, el gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y hay luchas de poder al interior del gabinete.

Además, destacó que trabaja a contracorriente, porque ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni los otros miembros del gobierno están del lado de la dependencia que encabeza.

En un audio que circuló en redes sociales se escucha a Toledo Manzur explicar los problemas que ha enfrentado con otros funcionarios de la Cuarta Transformación por defender los proyectos en materia de medio ambiente.

"Yo quisiera compartirles lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones, esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas", destacó.