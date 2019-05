Critica AMLO manta exhibida en Marcha del Silencio

REDACCIÓN 07/05/2019 09:51 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que respeta la marcha que se realizó el pasado domingo en su contra, sin embargo, criticó una de las mantas que se usaron en el contingente.

Esa manta de que los que votaron por AMLO no tienen cerebro, no se midieron, no, no, no, no", lanzó el mandatario mexicano en su conferencia matutina.



Seguido de este comentario, López Obrador aseguró que buscará mayor democracia en el país y que habrá respeto para todas las manifestaciones.

Agregó que ahora con la revocación del mandato el pueblo podrá remover al presidente en turno, si así lo decide.

