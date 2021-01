Cristóbal Arias alista su salida de Morena; acusa simulación

Cristóbal Arias alista maletas para dejar las filas de Morena. "Es un hecho que voy a ir con otro partido" como candidato a gobernador en Michoacán, afirma en entrevista con La Silla Rota.

A la par el senador acusó a Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, exgobernadores de Michoacán, de imponer las candidaturas de Morena en la entidad.

ME VOY A OTRO PARTIDO

"Es un hecho que voy a ir con otro partido a ser postulado, esto no es serio [...] Creí, como muchos creímos, que podríamos lograr, después de estas experiencias, tener un procedimiento efectivamente democrático que dejara, si bien no al 100% satisfechos con la selección de candidatos, al final viene a ser un engaño.

"Al final, pareciera que es un mecanismo de simulación para disfrazar las designaciones. Era mas fácil decir: ´se va a ser una valoración y se va a designar de manera unilateral por quien sea´; pero yo estoy contra eso, porque contra eso hemos luchado toda una vida".

Cristóbal Arias se ha reunido con dirigentes estatales del PAN, PRI, PRD y con líderes nacionales de Fuerza Social por México, específicamente, con su líder Pedro Haces; pero asegura que no se ha determinado en cuál de ellos colaborará como candidato.

"Vamos a ir valorando a partir de qué registro, qué partido, qué condiciones nos ponen y cuáles nos respetarían, para pelear la gubernatura, en ese camino estamos, aún no hay nada definitivo, porque estamos en ese proceso de diálogo.

"Lo que tendremos que dejar muy claro es no estaríamos atados a situaciones de interés, yo no estaría dispuesto, porque aún con todo que haya tenido intromisión o no el presidente, yo le tengo mucho respeto, hemos sido compañeros de lucha de hace 30 años", advirtió.

Y es que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, no descartó abrir las puertas de la coalición "Va por México" al senador de Morena, siempre y cuando admita que "las cosas en México son un desastre".

"Toda la gente de bien que quiera sumar en Acción Nacional o en la coalición ´Va por México´ es bienvenida, pero pasa por el reconocimiento público de que en México las cosas son un desastre y que se necesita un golpe de timón", dijo el panista.

Arias Solís aseguró que no tiene aversión a cualquier partido, pues incluso fue militante, junto a López Obrador, del PRI y el PRD; y recalcó que el objetivo es evitar que el grupo Cárdenas se aferre al poder en Michoacán.

"Tenemos que cerrarle el paso a una minoría que pretende convertir a Michoacán en un cacicazgo de apellido, que respetamos y todo, pero que no estamos de acuerdo que se quieran apoderar de nuevo del estado, después de sus pésimos gobiernos de los que todavía estamos pagando las consecuencias", aseguró.

ACUSA SIMULACIÓN

"Que me derrotaran en las urnas, pero eso de que no te den chance de participar desde el escritorio, que sea en una oficina sórdida del partido y digan ´no te damos chance de participar, aunque públicamente seas el favorito´; eso es antidemocrático e inaceptable".

Arias Solís señaló directamente a Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, exgobernadores de Michoacán, de querer permanecer en el gobierno con "un incondicional", como Raúl Morón, y de cabildear, directamente en la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidatura del alcalde de Morelia.

"Creo que, en primer lugar, me pusieron el pie los exgobernadores Cárdenas Batel y Leonel Godoy. Ellos estuvieron propagando la versión de que yo no soy ´de la simpatía del ingeniero Cárdenas´, y que él iba a preferir a alguien que llegue ´más como empleado y subordinado´, que como colaborador.

Se empezó a propagar esa versión de que ellos acudirían para hablarle al presidente y le dieran una especie de concesión al apellido y al nieto. Yo todavía no puedo creer que, ante estos grupos que tienen mala reputación, se haya inclinado la balanza", dijo.

El senador por Morena afirmó que su partido decepcionó a propios y extraños con el desaseado proceso de selección de candidatos a las gubernaturas, pero contrario a otros aspirantes, él rechaza la idea de acudir a los tribunales para impugnar los nombramientos.

"Hay mucha inconformidad dentro y fuera del partido, mis seguidores todavía no se reponen de la sorpresa de que no soy el candidato, sino otro que -y de la noche a la mañana- ni siquiera estaba al frente de las encuestas.

"Sin haber ganado una sola encuesta, gana una supuesta encuesta interna que se hizo en el seno del Comité Ejecutivo Nacional. Eso causó irritación, yo mismo no lo puedo aceptar, yo ya hasta había mandado apartar un centro de convenciones para hacer un evento de celebración y de agradecimiento al partido por hacer un proceso escrupuloso", señaló.

Cristóbal Arias, quien desde 2018 se desempeña como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado -avanzando temas prioritarios para la agenda presidencial- advirtió que no importa el partido con el que llegue a las urnas, siempre y cuando no se le permita "a la minoría del grupo Cárdenas", regresar al poder.