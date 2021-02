Crisis en sector salud desata críticas hasta con memes

La crisis en el sector salud con la llegada del nuevo Instituto de Salud y Bienestar (Insabi) que sustituyó al extinto Seguro Popular ha derivado en quejas de la población y críticas por el cobro desproporcionado en servicios médicos.

También se ha hecho evidente la falta de medicamentos para tratamientos como el cáncer infantil y personas con VIH.

En el Hospital Infantil de México Federico Gómez hay desabasto de nuevo, ahora falta el medicamento ciclofosfamida, por lo que tres menores no recibieron su quimioterapia hoy como tenían previsto y tendrán que regresar el miércoles para que se las apliquen. En tanto, el gobierno continúa acusando a Laboratorios Pisa del desabasto de medicamentos oncológicos.





La Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH denunció el desabasto de medicamentos antirretrovirales en el Sector Salud y señaló que se está poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Exhortó a las autoridades a que se cumpla con la entrega de tratamientos, ya que "la no compra o distribución en tiempo y forma de medicamentos antirretrovirales implica una violación de los derechos humanos".





En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones que conforman la Red expresaron que desde hace varios meses han faltado antirretrovirales en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) a nivel nacional.





El 9 de enero, Zoé Robledo, director del IMSS, afirmó que no hay faltante de medicamentos oncológicos, y resaltó que puede haber alguna receta que no se surta por alguna situación, pero eso no implica que haya desabasto.