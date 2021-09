"Criminales, a chingar a su madre en derechos humanos", Coello y la CNDH de Carpizo

"Carpizo criticaba desde la cómoda posición del funcionario que creía que con sus títulos académicos era suficiente, pero lo cierto es que no sabía ni redactar un oficio. —Doctor, ¿usted sabe levantar un acta? ¿Ha estado usted alguna vez en una delegación? ¿Ha convivido con un ministerio público? ¿Ha estado presente en un interrogatorio?, —le pregunté un día. —¡No, no, no!, —respondía siempre molesto. —Entonces, ¿qué chingados viene usted aquí a decirme cómo hacer las cosas? Es usted como el pinche cura que quiere hablar del matrimonio. ¡No mame!, —y se ponía loco, casi desquiciado".