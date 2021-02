"Criminal, la gestión de la pandemia en México"

La estrategia del gobierno para combatir la pandemia de covid-19 estuvo politizada desde el primer día, se dio mayor prioridad a esos intereses que a la salud y así se condenó a morir a cientos de miles de mexicanos, afirmó la doctora Laurie Ann Ximenez-Fyvie, autora del libro "Un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México".

En entrevista con La Silla Rota, la doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard explicó que el error más grave del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue el no haber establecido una contención de contagios.

Señaló que si bien la responsabilidad principal de las fallas en la estrategia es del subsecretario López-Gatell, es una culpa compartida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dado su anuencia a todas las acciones emprendidas.

Respecto a la politización, recordó que la aversión del presidente por el uso del cubrebocas es por el ex mandatario Felipe Calderón, quien recomendó su uso en la pandemia de la influenza AH1N1, y señaló que López Obrador "está llevando a su gente a morir", con tal de hacer las cosas distintas.

La jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México "está cortada por otra tijera" y ha puesto en marcha acciones distintas para tratar de controlar al virus sars-CoV2; sin embargo, dijo que estas acciones lamentablemente llegaron tarde y son insuficientes en este momento de la pandemia.

Ximénez Fyvie alertó que de no cambiar la estrategia el panorama para México puede ser desolador y por eso no pierde la esperanza de que el subsecretario López Gatell no haga oídos sordos a las recomendaciones, porque de eso depende que se salve la vida de muchas personas en los siguientes meses.

P: En su libro usted menciona que la estrategia falló desde un inicio y que fue a propósito, ¿usted ve dolo?

R: No, es que son dos cosas diferentes. Se tomó la decisión de no llevar a cabo las estrategias adecuadas para contener la pandemia en México, eso es una decisión consciente, ahí estaban las opciones, las evidencias, y decidieron no hacer eso, sino otra cosa que ahora ha llevado a cientos de miles de personas a morir.

Eso, pues sí es una decisión consciente, ahora, es que cuando hablamos dolo, yo sí tengo un problema con dolo, porque implica que tenían la intención de que la gente muriera, como que había la intencionalidad de matar a la gente y eso definitivamente no lo creo.

No creo que en la ecuación que consideró López-Gatell estaba 'a ver si así matamos mucha gente' , no, yo creo que más bien su consideración era ´esto es más sencillo, menos costoso, así no necesitamos hacer mucho esfuerzo´, etcétera. Yo creo que era una consideración más bien en términos económicos, logísticos, pero no llevaba implícita la intención de que la gente muriera, aunque finalmente llevó a la gente a morir.

P: Otro de los temas que me llamó la atención, usted menciona la palabra genocidio y a Joseff Mengele en su libro, ¿se puede decir que en México se ha cometido un genocidio durante la pandemia de covid?

R: No como tal, o sea sí ha muerto muchísima gente, pero volvemos a lo mismo, no lo creo así, que haya habido la intención de matarlos, pero su negligencia e irresponsabilidad ha llevado a la gente a morir.

Cuando hago alguna alusión a Joseff Mengele, la alusión es como hice en el artículos del Fiasco del siglo, un científico con falta de ética, eso es lo que pienso de López-Gatell, que es un científico con poca ética profesional, porque por encima de sus inclinaciones y sus intereses políticos y demás, tendría que haber estado la vida de los mexicanos.

Entonces sí, considero que actúa con muy poca ética, sin duda, y su intención, de hecho lo dije muy claramente en el prólogo, no lo considero un genocida o un psicópata o un asesino, eso no, lo considero un profesional muy poco ético.

P: Otro de los aspectos que menciona en el libro es que ya se sabía de su ética profesional, menciona las fallas en su actuación durante la pandemia de 2009 y que aun así se le dejó en las manos llevar la pandemia de covid, ¿fue error de parte del presidente dejarle el control de esta situación?

R: Creo que el presidente, como todo lo que ocurre ahorita en el país, se tiende a que todo está politizado. ¿Por qué el presidente no recomendó el uso del cubrebocas? La primera vez que hizo alusión a no utilizar el cubrebocas lo hizo en una conferencia burlándose de que había sido recomendado por Felipe Calderón durante la epidemia de AH1N1, entonces dijo nosotros no vamos a ser así de ridículos, no vamos a estar así con bozal, pero incurre en una responsabilidad por hacer un punto político: ´yo no voy a hacer lo que hizo este otro hombre que considero que fue un terrible mandatario´. Ese es el mensaje que quiere dar, pero con dar ese mensaje que él va a hacer todo distinto a Felipe Calderón, está llevando a su gente a morir.

Lo mismo con López-Gatell, que es una persona que fue relegada al ostracismo burocrático durante el sexenio de Felipe Calderón por su ineptitud para manejar la epidemia de AH1N1, entonces ahí se le relegó a la sombra.

¿Por qué rescatar a López-Gatell ahora? Pues lo rescata por decir éste que nadie quiso allá, yo sí lo quiero, creo que es haber hecho un punto político, pero López-Gatell ya mostraba que era una persona que era incapaz de manejar una situación de éstas.

En aquella ocasión, entrevisté a muchas personas que estuvieron muy cercanas a la crisis que se vivió en aquella epidemia y si, lo que todo mundo refiere es que el señor no sabía, los números no tenían ni pies ni cabeza, no distinguía entre infectados y muertos y quienes eran los que llevaban pruebas y no, o sea que tenía hecho un desastre y en cuanto lo quitaron, pues la situación se controló muy bien, nunca fue destituido como tal, nada más se le relegó a no hacer nada.

P: ¿Diría que toda la pandemia se politizó en México?

R: Sí, la pandemia estaba politizada desde el día uno, por qué no el uso del cubrebocas, por qué no ampliar la capacidad de pruebas, por qué las vacunas. El primer día que se anuncia algo sobre la vacunas, se presenta un plan súper escueto, poco pensado, poco solucionado, la frase de Marcelo Ebrard fue 'señor presidente, misión cumplida', es decir, todo se está manejando políticamente.

Por qué vacunan con un séquito de personas que va a hacer proselitismo cuando realmente sólo se necesita una enfermera y un ayudante. Claro, todo se está manejando de una forma política y eso es una verdadera desgracia, porque es lo que está llevando, finalmente, al caos que estamos viviendo, se ha desplazado en el orden de prioridades a la salud y a la vida misma de los mexicanos, por poner en una prioridad más alta los intereses de los políticos y su posición, pues sí, es una verdadera desgracia.

P: ¿Ahora que serán las elecciones se va a politizar más?

R: Pues se va a politizar más en el peor momento, porque realmente el panorama que nos espera para los próximos meses es desolador, ya tenemos estas cepas más contagiosas aquí en México, que próximamente se pueden empezar a volver más agresivas, la vacunación va demasiado lenta para proteger a la población.

P: Usted señala al subsecretario como el principal responsable de la "criminal gestión de la pandemia", ¿pero qué responsabilidad tiene el presidente López Obrador?

R: Mucha, mucha, claro, es una responsabilidad compartida, por qué, porque el subsecretario es quien ha tomado las decisiones, porque en este país evidentemente el secretario de Salud es nada más una figura decorativa, o sea no ha tomado ninguna decisión.

Sí creo que la responsabilidad recae más sobre López-Gatell en el sentido de que él es el que se supone que tiene el conocimiento, se supone que él es el que debería de constituir las estrategias epidemiológicas adecuadas, pero claro, nada ha ocurrido sin la anuencia del presidente, así que sí, indiscutiblemente la responsabilidad es compartida.

El presidente hubiera dicho, a ver espérenme, algo está mal, por qué se sigue murieron la gente, vamos a ver qué más podemos hacer, qué cosa distinta, es decir, también podría alzar la voz y decir cómo podemos hacerlo distinto, cómo podemos hacer que la gente deje de enfermar, deje de morir.

P: Usted enumera en el libro varias fallas a lo largo de esta estrategia, ¿cuáles diría usted que fueron las más graves?

R: La más grave es no haber tenido el objetivo de detener los contagios, no haber establecido una estrategia de contención de contagios. Aquí López-Gatell lo dijo abiertamente, México está yendo por una estrategia de mitigación, no pretendemos contener.

Contención, es decir, aumentar el número de pruebas, hacer el rastreo de contactos, detectar un número muy grande de asintomáticos, aislarlos, cortar las cadenas de transmisión, en pocas palabras.

Esto lleva a una imposibilidad de rectificación, si te fijas, de ellos no hay un reconocimiento de que algo vaya mal, se muere la gente, se saturan los hospitales, ahora no hay abasto de oxígeno, no hay abasto de medicamentos, pero no hay un solo reconocimiento de que algo vaya mal, es ya merito salimos, sí, pero ya vamos a cumplir un año en el ya merito salimos y la situación es cada vez más grave.

El error, el peor de todos, ha sido la incapacidad del subsecretario para rectificar una estrategia que a todas luces es equivocada, ha fallado y está llevando a tantos mexicanos a morir.

P: Usted menciona que se apostó a alcanzar la inmunidad de rebaño dejando avanzar al virus, pero en una de las conferencias de la semana pasada el subsecretario dijo que no es así y que eso sería una atrocidad, ¿qué le respondería?

R: Bueno, pues antes no dijo eso, porque antes declaró que es mejor que se infecten 10 niños a uno, todavía mejor si se infectan 100 y excelente si son 400. Antes dijo que sería mejor que el señor presidente se infectara porque igual que todos los demás, se va a recuperar espontáneamente, va a tener inmunidad y ya nadie se va a tener que preocupar de su salud.

El doctor López-Gatell lo que ha tenido todo el tiempo es que un día dice una cosa y a los pocos, él mismo contradice lo que dijo antes, nada más que lo que no ha tenido en cuenta es que todo lo que dice está grabado. Como es otras ocasiones, miente, porque ahí están sus palabras, yo no las inventé, yo lo cito a él.

P: ¿Qué papel tiene Claudia Sheimbaum? porque usted menciona en su libro que ella fue la que se atrevió a aumentar el número de pruebas, algo que el gobierno federal se había negado a hacer.

R: Bueno, eso también lo menciono en el libro, yo creo que la doctora Sheinbaum no está cortada con la misma tijera que López-Gatell, ni su equipo tampoco. Creo que tratan de llevar una estrategia que sí está fundamentada en evidencia, en lo que se sabe, en lo que se puede hacer, mucho mejor encaminada, sin duda.

Las acciones que se toman en la Ciudad de México no dan buenos resultados porque todas las acciones han venido tarde y han sido insuficientes. Por ejemplo, ha ampliado muchísimo su capacidad de pruebas, nada más que siempre resulta insuficiente, ¿por qué? Porque las pruebas que hoy se están haciendo seguramente hubieran sido suficientes para contener el problema en el mes de julio, pero no ahorita en enero de 2021, porque ya hay muchísimas veces más contagios de los que había en julio. Siempre vamos un paso atrás del virus.

Pienso que Claudia Sheinbaum no presenta esa indolencia que presenta López-Gatell, esa misma falta de irresponsabilidad que muestra López-Gatell.

P: En algún momento, cuando la pandemia haya pasado, ¿se le tendría que juzgar a López-Gatell por el manejo que se le dio a la pandemia?

R: No sé, eso a mí no me corresponde, ni tengo interés en seguir esa ruta, para nada. Yo tengo interés ahorita de involucrarme, alzar la voz y todo esto, por la esperanza de que algo cambie ahorita, de que podamos salvar vidas, de que sí venga una rectificación, de que sí podamos impedir que lleguen esas 600 mil muertes que están anticipadas de aquí al verano de este año.

Sin duda, tendría que haber una rendición de cuentas porque realmente ha sido una barbaridad, tanta pérdida de vidas innecesaria, tantas vidas que pudieron no perderse de haberse hecho las cosas con más responsabilidad.

P: Ve disposición de las autoridades para dar este cambio que se necesita para controlar la pandemia?

R: Pues dicen que la fe es lo último que muere, ¿no? Sigo con las esperanzas de que ocurra, no hay indicios, aunque sí hubo alguna cosita, después de que se hicieron esas charlas con la UNAM y el rector la semana pasada, se generó un documento y López-Gatell dijo 'vamos a tomarnos un respiro para ver cómo podemos mejorar, voy a tomar esto en consideración y vamos a ver cómo podemos mejorar la estrategia'. De ser así, qué maravilloso, sería extraordinario, ojalá.

P: ¿La falta de humildad para aceptar los errores en la estrategia es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahorita?

R: Sí, sin duda. La semana pasada vimos a Boris Johnson diciendo llegamos a 100 mil muertos, me disculpo con el pueblo de Reino Unido, hicimos mal, subestimamos, no actuamos a tiempo, se echó toda la culpa, admitió su responsabilidad, pidió disculpa a su gente.

Aquí no hay ningún reconocimiento, porque tristemente se ve más por la figura y la imposición del político que por la vida de la gente a la que se supone que representan y eso es tristísimo, sí tendría que venir una admisión, finalmente que diga me equivoqué, es lo de menos, pero decir a ver, la estrategia no va tan bien como habíamos pensado, vamos a hacer estos cambios, ver la acción, ver la intención de hacer algo que disminuya la pérdida de vidas, pero no se ve, eso es muy lastimoso.