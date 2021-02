Crimen organizado “castiga” para acatar encierro por covid, advierten

El crimen organizado ha comandado la lucha contra el covid-19 en pueblos y comunidades de seis estados del país, con “toques de queda” y amenazas de levantones o palizas a quien no cumpla con la cuarentena.

Durante el fin de semana aparecieron mantas en diferentes lugares públicos de Iguala, Guerrero, donde se amenaza con levantar a quienes salgan de sus casas.

Jóvenes fueron golpeados con tablas por integrantes de un grupo criminal al caminar en la calles de Teloloapan y no cumplir con la instrucción de quedarse en casa, de acuerdo con diversas grabaciones que circularon en redes sociales.

Por las buenas o con tablazos a aquellos que desobedezcan el aislamiento y salgan por sus caguamas.

Convoyes de camionetas con hombres armados patrullan las calles de Tecpan para vigilar que se cumpla la cuarentena. En dicha localidad se han difundido audios donde se señala que el toque de queda inicia a las 18:00 horas y quien no cumpla será golpeado.

En Sinaloa, circulan videos donde integrantes del cártel de Sinaloa amenaza a quien no acate las medidas de contingencia por la pandemia.

El gobierno federal ha reconocido que en otras zonas del país los grupos delincuenciales han iniciado con un “modus operandi de préstamos de dinero”.

"Eso no ayuda, ayuda el que dejen sus baladronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando", aseguró el presidente López Obrador la semana pasada.









