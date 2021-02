Creo en la familia tradicional: Mikel Arriola

Para el pelotari, abogado, maestro en políticas públicas, y ex director del IMSS, “pero no político”, Mikel Arriola, detrás de los principales problemas de la Ciudad de México está la corrupción; ya sea en la inseguridad, en la movilidad y hasta en la falta de agua los “terribles problemas de corrupción” están de manera subyacente. Y aunque al actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no lo tacha de corrupto, sí le señala “tibieza”, pues no ha controlado a los funcionarios de la ciudad que sí lo son.



Y cuando se le habla de la corrupción entre los priístas, afirma: “No soy (Roberto) Borge (exgobernador de Quintana Roo, ya preso), no soy Javidú. (Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, también en reclusión). Desprecio mucho esos perfiles”. No puedo negar que hubo gente profundamente corrupta, pero no es mi caso, afirma.

Cuando gane la elección, se comprometió a hacer una reforma profunda y reflexión moral sobre el PRI de la Ciudad. Si no recuperamos la ciudad habrá esfuerzos aislados pero no se va a poder concretar una transformación, señaló

El precandidato de la coalición Todos por México, formada por el PRI, PVEM y Panal, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, afirma que no es político, sino administrador; tampoco es priísta pero relata que conversó con su amigo y compañero de luchas electorales en el priísmo, José Antonio Meade, sobre la necesidad de recuperar la ciudad para el PRI, y se autopropuso para encabezar la batalla. Era una iniciativa que ya otros prominentes personajes, como el secretario de Salud, José Narro, habían rechazado.

En entrevista con La Silla Rota, se dice valiente por decir lo que piensa respecto de los derechos de los homosexuales y sobre la eventual despenalización del uso recreativo de la mariguana. Asegura que sólo cree en la familia “tradicional” sin que ello signifique estar en contra de “ninguna expresión”.

De plano no considera que las parejas compuestas por personas del mismo sexo deban tener derecho a adoptar niños; y en su último discurso de precampaña dejó en claro que, de ganar la elección, pondrá a consulta ése y otros derechos como el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo.

Has puesto en la agenda, casi como una bomba, temas como la adopción por parte de parejas homoparentales y la mariguana . (…) No encuentro en tus antecedentes nada que lleve a una religiosidad profunda. ¿Qué te lleva a tener ese tipo de reflexiones en una ciudad como México que es muy progresista, que ha aprobado de manera muy de avanzada este tipo de derechos? ¿Quién es el Mikel Arriola que está proponiendo este tipo de cosas?

- Es el ciudadano, el padre de familia, el que cree en la familia tradicional y el que respeta todas las expresiones. Hay que subrayarlo. Nunca he estado en contra de ninguna expresión ni nunca lo he estado. He podido dirigir instituciones públicas que tienen que servir a todos, como lo tiene que hacer la ciudad de México pero creí muy importante que en el último discurso de precampaña pudiera yo puntualizar, para el que va a tomar una decisión en el verano, que tuviera toda la información de Mikel Arriola, tanto las propuestas de política pública que son extensas y sólidas, como mi postura sobre dos temas: la adopción homoparental donde yo, Mikel Arriola, no está de acuerdo.

¿Por qué?

- Porque yo creo en la familia tradicional.

Pero ¿a qué te refieres con familia tradicional? ¿Papá, mamá, hijos? ¿No es una familia tradicional ya también una madre soltera con sus hijos?

- Sí, por supuesto

¿No crees en esa familia?

- Sí, claro que sí. Pero no entre dos personas del mismo sexo

¿Una familia en la que los abuelos cuidan a sus nietos? ¿Esa es una familia también? ¿Es una familia tradicional? No necesariamente, no es papá, mamá e hijos.

- Todas las modalidades que tú me digas, distinto a hombre-hombre, mujer-mujer.

¿Por qué, si lo reconoce la ley, lo reconoce incluso la Constitución de la Ciudad de México? ¿Qué le hace no ser tradicional a este tipo de familia?

- Quiero ser muy claro. Implica mucha valentía lo que estoy haciendo porque estoy expresando…

Temeridad, tal vez, en la Ciudad de México..

- No necesariamente. Si tú ves los datos, Roberto, el 55 por ciento de la gente no está de acuerdo. El 75 por ciento no está de acuerdo con el uso recreativo de la mariguana; el 54 por ciento no está de acuerdo con las parejas del mismo sexo. Entonces no es tampoco que yo sea incendiario y que no haya gente que nos apoye.

Pero hay una gran diferencia. Tú como director de Cofepris esperaste a que la Corte te ordenara permitir el uso de la mariguana para uso medicinal. Hasta entonces lo hiciste porque lo prohibía la ley.

- Más bien esperé a que revocaran la negativa de la Cofepris, para emitir un permiso. Y aprovecho para subrayar. Cuando llegue yo a la Jefatura de Gobierno cumpliré la ley y en los temas que dividen ciertamente buscar una consulta con las personas. La consulta tiene un objetivo central, que las autoridades escuchen a los ciudadanos respecto de temas. Entonces, sin amenazar la ley actual, no nos pongamos muy legalistas, sería importante escuchar a la gente.

Dices una consulta no vinculante.

- No vinculante

Porque una cosa es preguntarle a la gente si avala el uso recreativo de la mariguana, como lo han propuesto integrantes de tu partido; nada menos el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid sugirió el uso legal de la mariguana en sitios turísticos. Una cosa es eso y otra poner a consulta un derecho. Eso está en sentido contrario a la lógica legal porque puede ser que el 99 por ciento de la gente se oponga a un derecho mío, pero yo tengo ese derecho. Es decir, las minorías tienen derechos aunque las mayorías no los aprueben, ¿estás de acuerdo?

- Sí estoy de acuerdo. Yo hice 120 giras por la ciudad en 50 días y lo que nos decía la gente es “no se nos escuchó, queremos que nos escuche”. Hay libertad de expresión y es importante escuchar lo que piensa la mayoría. Sin amenazar ningún derecho. Lo que yo digo al elector es Mikel Arriola no está de acuerdo con la adopción homoparental ni con el uso recreativo de la mariguana. Llevo 8 años en el sector salud y me pude dar cuenta que en lo presupuestal no tenemos los elementos para combatir las adicciones por drogas legales. Y abrir otra es un problema porque las tasas de consumo si las comparas con países …

Se le preguntó entonces por qué en su condena a la mariguana no había una condena explícita al uso del cigarro que provoca enorme daño a la población. Se le hizo referencia al multimillonario cabildeo de las tabacaleras y a que, al no mencionar al tabaco, daba la impresión de que el rechazo a la mariguana tiene un cálculo de marketing político y no de convicción técnica o científica.

Sin abordar esto último, aludió las reformas legales que han permitido reducir el consumo y regular el uso del cigarro en lugares públicos. Sí dijo que en ese tipo de espacios definitivamente no se debe fumar, a pesar de que los establecimientos han establecido ya zonas en donde se permite.

Pelotari de corazón

La Silla Rota tiene sus instalaciones a escasos 50 metros del gran edificio del Frontón México, inmueble de especial significado para el entrevistado. Siendo de origen vasco, Mikel Arriola tiene un gusto particular por el deporte que ahí se practica, el Jai-Alai.

Él mismo juega Jai-Alai, igual que lo hizo su padre y su abuelo. De nombre Salvador, su abuelo viajó a México para participar en la función de inauguración del Frontón México en 1929 y Mikel lo hizo en la del reestreno del inmueble, el año pasado, después de pasar 20 años cerrado.

Ese inmueble explica que yo esté aquí, que mi familia salvara la guerra civil y que mi padre fuera el primer profesionista de mi familia”, dice.

Como pelotari –es el nombre que tiene este tipo de jugador- Arriola ha sido campeón nacional y ha participado en cinco campeonatos mundiales de esta modalidad de frontón también llamada Cesta-punta.

El precandidato jugó un papel importante para lograr la reapertura y para ello contó con el apoyo del actual jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera.

Quizá por ello no se le va a la yugular cuando se habla de corrupción en la ciudad.

Asegura que la falta de probidad de los servidores públicos está presente en todos los problemas y cita los tres que considera como ejes prioritarios de acción:

“Por ejemplo, en la inseguridad el principal problema es la corrupción de las policías y el ministerio público. En movilidad, uno de los principales problemas es la corrupción de los delegados al autorizar estos grandes desarrollos en colonias que no dan la densidad y afectan la movilidad.

“Y en materia de agua, la red secundaria que es la que está fallando, no se arregla porque son los delegados los que venden las pipas”.

Asegura que en 2011, en la encuesta del Inegi se decía que el 37 por ciento de la población pensaba que en la ciudad había actos de corrupción. En 2015, el 63 por ciento lo piensa. Es un problema transversal, desafortunamente, afirma.

- En una escala de 0 a 10, donde el 10 es lo más corrupto, ¿dónde pondrías a la administración de Miguel Ángel Mancera?

- Yo a Miguel nunca lo he calificado como corrupto. Quizá lo que yo le he criticado, y es una gente que yo aprecio, es tibieza por no poner orden con los delegados. Hay varios delegados que yo te diría que se ubican en el 10.

Asegura que ha faltado política pública en seguridad, en vivienda, en movilidad.

Vive en departamento prestado por su suegro

Si mi interés fuera el dinero, me iría mucho mejor en la iniciativa privada, afirma el precandidato cuando se le pregunta si ha presentado sus declaraciones patrimoniales. Fui pasante en un despacho privado y me aburría, dijo.

Informó el año pasado hizo pública su declaración. Lo más que pudo recordar de sus pertenencias es un coche del año 2004. Y reconoce que vive en un departamento de su suegro.

Sin embargo, se le pregunta sobre el lastre importante que le representa la marca la representa, el PRI:

Siendo muy claro y haciendo un deslinde. Yo entro a la candidatura como simpatizante, no soy militante, ¿qué significa? No tengo una formación política, tengo una formación administrativa en distintas administraciones, siempre con resultados. Que la gente no se confunda, yo no soy Borge, yo no soy Javidú. Desprecio profundamente esos perfiles y creo que nos han hecho mucho daño. El propio domingo hicimos una reflexión profunda de por qué la gente nos retiró el apoyo en la ciudad. Ahora que ganemos uno de los retos va a ser una reforma profunda y una reflexión moral en el PRI de la ciudad y eso me comprometo a encabezar”.

- Veo en tu tono una postura de deslinde y más independiente de la que veo en tu amigo cercano José Antonio Meade.. ¿Cuál es tu deslinde de las cosas que han ocurrido a nivel federal con el PRI y con el propio presidente de la República? Acaba de dar una entrevista el candidato Meade diciendo que no necesita deslindarse del presidente. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?

- También tenemos que subrayar los dos la forma en que llegamos: llegamos a patir de una candidatura ciudadana. Segundo, nuestras hojas de servicios es intachable. No hay ninguna acusación de corrupción (…)

- La pregunta es si deben una postura más crítica, o crítica, porque no la ha habido, respecto del actual estado de las cosas en el gobierno federal, en los gobiernos del PRI. Meade ha dicho que le duele la corrupción. ¿Es suficiente o hay que ir más allá en la autocrítica?

Arriola hace referencia a una entrevista en la que Meade afirma que si alguien aportó datos para la consignación de Javier Duarte fue la Secretraría de Hacienda. Se le insiste en la pregunta.

- ¿Tienen que tener un deslinde mayor, una autocrítica más profunda respecto del PRI y del gobierno o los gobiernos del PRI o la idea es mantener esto con prudencia para que nadie se enoje?

- Mira, no le toreamos a la tribuna. Creo que nuestra trayectoria habla por sí misma y lo que tenemos que hacer es diferenciarnos. Somos perfiles profundamente ciudaanos. No estamos asociados a esas viejas prácticas corporativistas como las de Morena y el PRD, y hemos sido gentes que hemos resuelto..

- También del PRI, de todos los partidos.

- La gente está harta de los partidos y de los privilegios.

- ¿Cómo explicas que el PRI que siguió siendo muy poderoso en los últimos 30 años, que es el tiempo que el PRD tiene en el gobierno de la ciudad, aquí haya sido tan marginal? En caso de que no ganaras la elección imaginas un resurgimiento del PRI con nuevas ideas o vamos a seguir viendo un PRI por debajo de los 10 puntos en la capital del país, marginal, cómplice del gobierno en turno?

- Te contesto como siento. Vamos a ganar y vamos a rescatar al PRI de la ciudad como un espacio para los priístas con ideas, con sustancia y con representación. Solamente así podemos hablar de un futuro para el PRI en la ciudad. Si no recuperamos la ciudad habrá esfuerzos aislados pero no se va a poder concretar una transformación.