Creo en la ciencia: AMLO; se dice orgulloso de Beatriz Gutiérrez

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su creencia en un Estado laico y la ciencia en el país, además de mostrar su orgullo y admiración a su esposa, la historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

"Creo en la ciencia, pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz", publicó el mandatario en sus redes sociales.

Confieso que le tengo un profundo amor al pueblo. Siempre estaré a favor del Estado laico. Creo en la ciencia pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz. pic.twitter.com/R5lRZl5lcO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 26, 2021

En la publicación en sus redes sociales, López Obrador difundió el video de la canción "Cuídame tú" que Gutiérrez Müller interpreta.

La canción hace énfasis a Dios en la que dice "no es que el amor me haya cubierto de espinas, no es que los ojos que amé se me empañaron, no es que lo falso del mundo me haya engañado, pero cuídame, Dios, cuídame tú. Pero mírame, Dios, cuídame tú".

La publicación del presidente ocurre un día después de que éste respondiera a comentarios ofensivos en contra de Beatriz y él. Desde entonces, las opiniones en redes sociales se han dividido entre las muestras de apoyo y polarización sobre este tema.