Creel se destapa para la Presidencia y busca sumar a MC a alianza opositora

El diputado del PAN, Santiago Creel, aseguró que está listo para convertirse en candidato presidencial para las elecciones de 2024, en declaraciones dadas en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Creel se destapó anoche en el estado de Jalisco y sugirió una coalición con el partido Movimiento Ciudadano. Comentó que está en pláticas con este instituto político para que se una a la alianza de Va por México con el objetivo de derrotar a Morena en los comicios.

"Si no me alcanza mi capital político, estoy dispuesto apoyar al candidato o candidata de cara a la elección del 2024", dijo el panista al periodista Gómez Leyva.

El también vicepresidente de la Cámara de Diputados ofreció el miércoles la conferencia "Situación Política en el País, con miras a 2024", ahí abrió sus cartas para convertirse en el abanderado de la alianza opositora: "yo estoy listo, decidido y convencido; todas mis fichas están puestas en la mesa".

El panista Santiago Creel consideró que se requiere una alianza amplia que sume a todos los sectores sociales y partidos, por lo que invitó a Movimiento Ciudadano a unirse a la coalición opositora.

"Lo ideal es la alianza completa, es lo que yo deseo y es en lo que voy a trabajar, pero con esa misma convicción quiero decirles que yo respeto la decisión de cada partido, y la respeto porque así debe de ser, eso es parte de la pluralidad, se vale pensar distinto", lanzó el legislador del PAN.

Ante el rechazo del gobernado emanado de MC de Jalisco, Enrique Alfaro, de una alianza, Creel dijo ser muy buen amigo de Alfaro y comentó que insistirá en sumarlo a la coalición para 2024.

"Necesitamos a Jalisco para ganar la presidencia de la República, aquí lo que me tranquiliza un poco más es que aquí no tiene mayoría Morena pero de cualquier manera lo vamos a tener en el sur", comentó.

Aseguró que de no ganar la candidatura de Va por México rumbo a 2024 no sería una derrota y apoyaría al movimiento.

"Yo no me voy a esconder a la casa, para mí no sería una derrota, derrota es que estos se queden", lanzó.

(Luis Ramos)