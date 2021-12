Creel lleva 6 meses pidiendo diálogo de buena fe a AMLO, aquí la historia

Santiago Creel Miranda, actual diputado federal del PAN, lleva casi seis meses insistiendo en una solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador: que reciba a la oposición en Palacio Nacional para un "diálogo de buena fe". Hasta hoy lo han ignorado y esta es la historia.

Un nuevo intento de esta solicitud fue a través de una carta, entregada en Palacio Nacional. Hace seis meses, en junio, La Silla Rota publicó una entrevista exclusiva con Santiago Creel, donde planteó que el mandatario podría dialogar con la oposición para destrabar los principales problemas del país. El legislador, pese a no recibir respuesta, no ha dejado de insistir.

En su carta de esta semana, Creel desveló una realidad más que evidente: "el pueblo está dividido casi por mitades". Para apuntalar su afirmación, el panista acercó al titular del Ejecutivo Federal datos de las últimas elecciones, la alianza Morena-PVEM-PT obtuvo 20 millones 904 mil votos y PAN-PRI-PRD 22 millones 904 mil votos.

"Ninguno podemos, ni contamos con la legitimidad política para hacer solos, un cambio de régimen trascendente".

Creel Miranda, exsecretario de Gobernación, aseguró en junio que llegaría a la Cámara de Diputados para lograr acuerdos entre los partidos de oposición y el bloque oficialista, incluso, aspira a dialogar directamente con el presidente de la República, en Palacio Nacional.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tres años de no dialogar con la oposición, convocamos a que lo haga. Que abra las puertas de Palacio Nacional para sentarnos a dialogar en buena lid, sin mentiras ni hipocresías. No buscaremos una provocación o un desencuentro, que tenga esa certeza. Respetaremos su investidura presidencial. Él ya me conoce", lanzó como pelota rápida al Ejecutivo, pero la respuesta no ha tenido lugar.

Santiago Creel incluso grabó un video afuera de Palacio Nacional y reiteró su intención de encabezar un acto de diálogo plural con la oposición. "Vengo a presentarle esta carta al presidente de la República para que nos invite a dialogar aquí, en Palacio Nacional, para que podamos abordar los grandes temas del país; el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, la reactivación económica para que se generen empleos".

"Hablando se entiende la gente, por eso quiero hacer esta petición de manera respetuosa al presidente López Obrador".

¿QUÉ DICE LA CARTA DE CREEL A AMLO?

En su carta, Creel recordó a López Obrador que, al cumplir su gobierno 3 años, no puede echar en saco roto los resultados electorales del pasado 6 de junio. Ante la división en la preferencia del voto, lo llamó a sentarse a dialogar con quienes, también según dijo, quieren el bien para México.

"Hoy se cumplen tres años de su gobierno. Esas circunstancias y las que vive nuestra nación: de violencia, de una economía acosada por amenazas externas e internas —inflación— y por una pandemia que no cede, son propicias para compartirle unas reflexiones: usted quiere el bien de México, nosotros también".

La última vez que López Obrador y Creel Miranda se encontraron, frente a frente, fue en 2005, cuando eran los aspirantes a la Presidencia de la República por sus respectivos partidos políticos, el PRD y el PAN, respectivamente.

Creel Miranda, entonces secretario de Gobernación, era el alfil panista del entonces presidente Vicente Fox Quezada. López Obrador, jefe de gobierno del otrora Distrito Federal, era la única figura presidenciable de su partido, el PRD.

El panista recordó al mandatario esos años, cuando ambos fueron oposición al PRI y —dijo— encontraron la manera de "empatar sus diferencias". Así, también le propuso hacer lo mismo ahora, cuando la mayor parte de las reformas propuestas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión se encuentran en litigio en la Suprema Corte.

Creel recordó una cifra, para argumentar sus dichos, casi treinta acciones y controversias constitucionales por las reformas en materia de mando militar a la Guardia Nacional, reforma a hidrocarburos, energía eléctrica, ratificación del mandato, delegados estatales para programas sociales, entre otras.

"y próximamente varias partidas del actual presupuesto que violentan derechos humanos y el Decreto que usted emitió sobre las obras del Gobierno", advirtió Creel.

El panista subrayó que, en todo momento, la oposición respetará su investidura presidencial y abordó algunos de los temas a tratar.

"Con diálogo encontraremos la fórmula que concilie los intereses nacionales con las inversiones, públicas, privadas, nacionales, extranjeras y sociales, que generen reactivación de la actividad económica, infraestructura, empleos, ingresos para el gobierno y fortalecimiento de los programas de la política social; el diálogo y la negociación, son mucho más eficaces, para lograr un auténtico cambio de fondo perdurable, que la polarización, el conflicto y la división entre mexicanos".

"Demostremos que hemos aprendido de la historia, que hemos madurado, demostremos que tenemos memoria de esas añejas luchas democráticas. Demostrémonos que podemos dialogar entre quienes pensamos distinto".













