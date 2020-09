Crecen alertas por golpe de recorte a fideicomisos

"La desaparición de los fideicomisos no significa la desaparición de algunas obligaciones legales del gobierno o de algunos apoyos, simplemente habrá alguna reorganización administrativa donde los fideicomisos ya no será la figura", aseguró el también presidente de la Junta de Coordinación Política. "Algunos beneficiarios ni siquiera se van a enterar que hubo este cambio administrativo y en casos como el Fonden, la desaparición no significa que el gobierno se quite la responsabilidad de atender a la población en caso de un desastre natural, simplemente administrativamente se va a proceder de otra manera", agregó.